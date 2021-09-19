8 أسباب تجعل منزلك مأوى للحشرات.. منها الكراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خلال فصل الصيف يعاني الكثير منا من انتشار الحشرات والآفات، والتي قد تدخل إلى المنزل وتُعشش فيه، بحثًا عن الطعام والمأوى.

وتختار العديد من الحشرات الاستقرار في المنزل، لأنها تجده مكانًا مثاليًا للعيش فيه، ولكن البعض منها قد يسبب التسمم الغذائي والالتهابات، لذلك من المهم معرفة الأشياء في منزلك التي يحبونها بشكل خاص لمحاولة التخلص منها أو الحد منها، وهي كالتالي:

1. الكتب القديمة

أي ورقة قديمة يمكن أن تجذب الحشرات، ويشمل ذلك الكتب القديمة، وأيضا أكوام الصحف، والرسائل، وفق ما أورد موقع brightside.

تتغذى بعض الحشرات، مثل السمكة الفضية والصراصير، لذا من الأفضل عدم ترك أي شيء على طاولتك أو أرففك أو حتى في درج.

و إذا كنت لا تريد التخلص من تلك الكتب والرسائل القديمة، فضعها في وعاء بلاستيكي يمكن إغلاقه بإحكام.

2. المصابيح البيضاء

الضوء الأبيض الساطع والمزرق هو الأكثر جاذبية للحشرات. في المقابل ، تعتبر الأضواء الصفراء والوردية والبرتقالية هي الأقل جاذبية. تعد معظم مصابيح LED خيارًا جيدًا في منزلك لأن الضوء الأبيض الذي تنتجه ليس أبيض في الواقع ، ولكنه مزيج من ألوان الإضاءة المختلفة. ومع ذلك هناك بعض الاستثناءات، و بعض مصابيح LED تجذب الحشرات. لذلك من الأفضل استبدالها بمصابيح تنبعث منها ألوان أكثر دفئًا.

3. إطارات النوافذ والأبواب البيضاء

إذا تم طلاء الجزء الخارجي من منزلك باللون الأبيض، فقد يجذب الحشرات أيضًا، لذلك من الأفضل اختيار الألوان مثل الأخضر والأزرق بدلاً من ذلك لأنها أقل جاذبية للحشرات.

ومع ذلك، إذا كان البعوض هو مشكلتك، فمن الأفضل الاحتفاظ بالطلاء الأبيض لأنه ينجذب إلى الألوان الداكنة.

4. صناديق من الورق المقوى (الكراتين)

تحب الصراصير والسمك الفضي والنمل الأبيض والحشرات الأخرى أيضًا أن تتغذى على الصناديق الكرتونية والصمغ الذي يربطها.

هذه المادة المسامية مثالية أيضًا للعيش فيها لأنها يمكن أن تشبعها بإفرازات الرائحة وتجذب الحشرات الأخرى لأنها تحب العيش في مجموعات.

لذلك من الأفضل التخلص من الصناديق الكرتونية القديمة، وإذا أمكن، استخدم الحاويات البلاستيكية بدلاً من ذلك.

5. خشب غير مكتمل

ينجذب النحل الحفار إلى الخشب غير المكتمل، خاصة إذا كان به ثقوب، إنهم يحفرون في الخشب ويضعون البيض هناك.

لذلك من المهم أن تتأكد من أنك لا تفعل ذلك احتفظ أكوام من الحطب في منزلك، وأن الأسوار والطوابق والأفاريز مطلية ومعالجة بالمبيدات.

6. رطوبة عالية

تحب الآفات الأماكن الرطبة والدافئة لأنها ظروف مثالية لها للعيش والازدهار، وقد تجدهم في الطابق السفلي أو الحمام أو في المطبخ حول منطقة المغسلة.

وللتحكم في الرطوبة، تأكد من عمل نظام الصرف الصحي الخاص بك بشكل صحيح وعدم وجود أي تسربات، ويمكنك أيضًا شراء جهاز ترطيب للتحقق من مستويات الرطوبة وتركيب نظام لإزالة الرطوبة.

7. النباتات

النباتات المنزلية هي شيء آخر يجذب الحشرات إلى منزلك، وقد يكون ذلك لأنك لا تعتني بها بشكل صحيح.

على سبيل المثال، إذا كنت تفرط في ريها أو إذا كانت هناك مياه راكدة في الصحن، فإنها تخلق ظروفًا رطبة مثالية لتعيش فيها الحشرات.

علاوة على ذلك، من المهم التأكد من وجود حركة هواء كافية في الغرفة، وسيمنع ذلك الرطوبة العالية ويساعد التربة على الجفاف ويقلل من نمو الفطريات، ما يجعل نباتك أقل جاذبية للحشرات.

8. المأكولات والمشروبات

إذا كان لديك فواكه أو خضروات مفرطة النضج، فتخلص منها بعيدًا أو ضعها في وعاء محكم الغلق، لأنه شيء يحب الذباب أن يتغذى عليه.

راقب أيضًا السوائل الحلوة أو المخمرة، مثل الصودا أو الشراب أو الخل، وامسح أي انسكاب ولا تترك العلب والزجاجات مفتوحة. يمكنك أيضًا شطفها قبل وضعها في القمامة.