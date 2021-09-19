الامارات | ما كمية القهوة المسموح بها يومياً للاستفادة من فوائدها الصحية؟.. خبيرة ألمانية تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن ما كمية القهوة المسموح بها يومياً للاستفادة من فوائدها الصحية؟.. خبيرة ألمانية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خبيرة التغذية الألمانية آنا فلوجيل أن القهوة تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ تعمل على تعزيز عملية الأيض، وتنشيط عملية الهضم، وتقي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ومن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الرحم.

كما تساعد القهوة أيضاً على إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين، ما يسهم في تحسين الحالة المزاجية.

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية تنصح فلوجيل بتناول القهوة باعتدال، مشيرة إلى أن كمية القهوة اليومية الصحية تتراوح بين فنجانين وأربعة، محذرة من أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي وصعوبات النوم واضطرابات الخوف والقلق.

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