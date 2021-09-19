تعرضت له الفنانة رحمة رياض في أحد المهرجانات.. أسباب حدوث الإغماء المفاجئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض، تريند موقع البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد تعرضها لحالة من الإغماء المفاجئ، خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الموريكس دور، ليلة أمس، في العاصمة اللبنانية بيروت.

سبب إغماء رحمة رياض

وبعد استعادة وعيها مرة أخرى، وتقديم الإسعافات اللازمة لها، أوضحت الفنانة العراقية في تصريحات لها، أنها تعرضت للإغماء المفاجئ، نظرًا لعدم حصولها على قسطٍ كافٍ من النوم وعدم تناولها الطعام.

أسباب حدوث إغماء مفاجئ

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ«هن»، إن هناك العديد من الأسباب التي قد تسبب حدوث إغماء مفاجئ للشخص، وتتمثل في الآتي:

- الإصابة بالأنيميا.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- عدم وصول الدم بشكل كافي إلى مراكز الاتزان بالجسم.

- حدوث هبوط مفاجئ في الدم.

- الإرهاق والإجهاد الشديدين.

- نقص نسبة السكر في الدم.

علاج حالات الإغماء المتكررة

ونصح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، بأنه في حال تكرار تعرض الشخص للإغماء المفاجئ، يجب عليه بالضرورة الذهاب إلى مختص، والتعرف على السبب المرضي لحالته وبدء علاجها بصورة صحيحة.

من هي رحمة رياض؟

- ممثلة عراقية من مواليد مدينة البصرة، عام 1987.

- تبلغ من العمر 34 عامًا.

- والدها هو الفنان العراقي الراحل رياض أحمد.

- انتقلت «رحمة» في صغرها إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان للدراسة، ثم انتقلت للعيش بين لبنان والبحرين.

- أحبت «رحمة» الغناء منذ صغرها، ودرست أصوله لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها.

- شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.

- شاركت في العديد من البرامج الغنائية الشهيرة، منذ أن كانت في السابعة عشر من عمرها.

- قدمت العديد من الأغاني الجميلة والطربية واحتلت قلوب الكثير من الجمهور العربي.

- بالتعاون مع الفنان العراقي هيثم يوسف، قدمت أغنية «رحموني»، وأهدتها للشعب العراقي، وإلى روح والدها بوجه الخصوص.