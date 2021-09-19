أبرز صيحات طلاء الأظافر لعام 2021.. من الفضاء الخارجي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كان عام 2020 صعبًا ومثيرًا للاهتمام بشكل خاص لعالم الجمال ككل، إذ شهدت العديد من صالونات التجميل والعناية بالأظافر غلقًا تامًا بالتزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الأولى، لكن خلال العام الجاري، بدأ خبراء التجميل والعناية بالبشرة وبشكل خاص الأظافر وشكلها، استعادة عملهم من جديد، وتقديم كل ما هو جديد في عالم العناية الشخصية للمرأة.

ونستعرض خلال هذا التقرير، مجموعة من أفضل أفكار وأشكال طلاء الأظافر، حسبما عرض موقع «allure».

ألوان مختلفة

التفكير خارج الصندوق كان أمرًا ضروريًا في عام 2020، وفي عام 2021، قدم عدد من خبراء التجميل، شكل طلاء الأظافر بخمسة ألوان مختلفة لليد الواحدة، وتتمثل المهارة الوحيدة في هذا الشكل، هي معرفة اختيار ألوان مناسبة، وكيفية طلاء الأظافر بشكل جيد.

رسم الحروف

وتبحث السيدات والفتيات عن طرق جديدة للتعبير عن أنفسهن من خلال طلاء الأظافر بصورة مستمرة، ولهذا تم تقديم فن رسم الأحرف اليدوية والخطوط على الطلاء ذاته، وهو ما حرص على الظهور به كل من الفناناتين العالميتين جينيفر لوبيز وبيلي إيليش، خلال إحدى حفلات توزيع جوائز الموسيقى هذا العام.

ألوان زاهية

وأوضح أحد خبراء التجميل، أن العديد من المشاهير يميلون نحو اختيار الألوان الزاهية لطلاء أظافرهن، فضلا عن اتجاه أخريات إلى اختيار الألوان الهادئة، مثل ما يظهر في الصورة التالية.

حقبة السبعينات

فيما جاءت مجموعة من أبرز الأشكال الجديد لطلاء الأظافر، على موضة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي تميل إلى ظهور رسومات دائرية ومنحنية فوق لون الطلاء ذاته، ما يعطي أشكالًا مميزة.

عالم الفضاء

جاء هذا التصميم مستوحى من عالم الفضاء الخارجي، والذي تميز بشكله المميز والأنيق.

كرات ملونة

تميز هذا التصميم بظهور عدد من الكرات الملونة بألوان زاهية، تعلو لون الطلاء الأساسي، ما يعطيه شكلًا جذابًا.