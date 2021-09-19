درة تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، مزود بأكمام شفافة، وتميز الفستان بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل، كما يوجد به فتحة ساق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم وانسيال، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وشهدت فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.