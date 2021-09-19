سترات جلدية للرجال لشتاء 2021.. مستوحاة من تصاميم الحرب العالمية الأولى

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

شهر واحد يفصلنا عن استقبال فصل الشتاء، الذي يتميز بملابسه الأنيقة في تصميماتها للرجال والنساء، ويحرص العديد من الرجال على ارتداء السترات الجلدية للوقاية من البرد والأمطار، لذلك نستعرض خلال التقرير الآتي، مجموعة من أفضل تصميمات السترات الجلدية لعام 2021، حسب موقع «businessinsider».

والسترة الجلدية «الجاكيت»، هي قطعة الملابس الخارجية التي يرتديها الرجل فوق ملابسه للشعور بالدفء والأناقة في الوقت ذاته.

صُممت تلك القطعة من قبل شركة الأزياء العالمية «Taylor Stitch»، والتي صُنعت من جلد البقر، وبعض الأنسجة القطنية، إذ تعد واحدة من السترات الأنيقة التي تناسب كافة الأذواق.

تم تصميم تلك القطعة الإيطالية من الجلد المرن اللامع باللون الأسود، إذ يمكن من خلالها منع تسلل الهواء الشديد أو بلل الملابس عند نزول المطر، ويمكن ارتداءها فوق بنطلون جينز وقميص، فضلا عن ارتداءها على الإطلالات الكلاسيكية أيضًا.

صُمم هذا «الجاكيت» من جلد البقر الطبيعي أيضًا، ومبطنة بالقطن من الداخل لمنح الشعور بالدفء، ويمكن ارتداءها عند المشاركة في سباقات الدراجات النارية على سبيل المثال.

يعد هذا التصميم هو الأبسط والأكثر انسيابية بين جميع السترات التي تم إطلاقها خلال تلك المجموعة، إذ يمكن ارتداءها في أي مناسبة، وتضم جيوب لتدفئة اليد، بينما صُممت البطانة الداخلية من البوليستر.

تم صنع تلك السترة من جلد أزرق داكن، شديد التحمل والمتانة، وتمتاز بمظهر انسيابي بسيط، وبها أربعة جيوب للاحتفاظ بمفاتيح السيارة بداخلها على سبيل المثال، وغيرها من المتعلقات البسيطة.

صُمم هذا «الجاكيت» من الجلد المرن، وبه عدد من الجيوب الأمامية المزدوجة، وتتميز بسعرها البسيط والأقل بين تلك المجموعة المطروحة، والذي يبلغ 250 دولارًا، أي ما يعادل نحو 4 آلاف جنيه مصري.

تم تصميم هذه السترة على غرار ما كان يتم ارتدائه في الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تُصنع خصيصًا للجنود لضمان سلامتهم من الشعور بالبرد أثناء الطيران في قمرة القيادة المفتوحة، وهي مصممة من جلد الغنم، وبها الكثير من الجيوب.