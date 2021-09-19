طريقة عمل المسقعة المصرية والفرنسية.. خطوات سريعة ووصفات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المسقعة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، وتتواجد بكثرة على المائدة في جميع أنحاء العالم، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، كلُ حسب ابتكاره وأدواته، فهي تحتوي على عناصر غذائية هامة تمد الجسم بالطاقة.

ويُقدم هُن طريقة عمل المسقعة بوصفات مختلفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل المسقعة الدايت

مقادير المسقعة الدايت

2 باذنجان متوسط الحجم.

5 طماطم متوسطة (عصير).

ثوم مفروم.

معلقة خل.

3 معالق صغيرة زيت زيتون.

2 فلفل أخضر رومي متوسطة الحجم.

ملح.

فلفل.

بهارات.

طريقة عمل المسقعة الدايت

يقطع الباذنجان حلقات عريضة.

يتم شويه على الجريل مع ملعقتين زيت صغيرة، ويضاف الفلفل الأخضر.

قلي الثوم ثم وضع عصير الطماطم والتوابل ومعلقة الخل.

وضع طبقة باذنجان ثم الصوص ثم الباذنجان حتى نهاية الكمية.

مقادير المسقعة الفرنسية

كمية من اللحم المفروم حسب الرغبة.

بصلة كبيرة.

طماطم.

باذنجان مقطع شرائح.

فلفل.

رشة ملح.

زعتر.

بشاميل.

بقدونس.

طريقة تحضير المسقعة الفرنسية

- نضع زيت الزيتون على النار ونضيف اللحم المفروم مع البصل والتوابل والبقدونس ونشوحهم قليلا.

- نضيف الطماطم والفلفل الأسود والزعتر إلى المكونات السابقة على النار.

- نقلي شرائح الباذنجان في قليل من الزيت، ونحضر البشاميل.

- نحضر صينية ونضع بها طبقة من اللحم المفروم المعد سابقا، ثم طبقة من الباذنجان، وفوقها جبن رومي، وبعدها طبقة أخرى من اللحم، ثم الباذنجان، ثم البشاميل.

- نضع الجبن الرومي المبشور على وجهها.

- نرش زعتر على الوجه، وندخل الصينية إلى فرن ساخن.

المسقعة بالخل والثوم

مقادير المسقعة بالخل والثوم

0.5 كيلو باذنجان رومي.

2 كوب زيت للقلي.

كوب عصير طماطم.

0.5 فنجان زيت.

3 قرون فلفل حار.

ملعقتين كبيرتين خل.

ملعقة صلصة.

ملعقة ثوم مهروس كبيرة.

كمون.

شطة.

ملح.

طريقة التحضير

- يقشر الباذنجان ويقطع حسب الرغبة ويرش عليه بعض الملح.

- يترك حتى يخرج منه الماء، ثم يغسل جيدا من الملح.

- في إناء نضع الزيت والثوم والفلفل والكمون والشطة ويقلب، ثم نضيف الخل ونضيف الطماطم والصلصة وتسبك.

- نقلي الباذنجان في زيت ويوضع على مناديل مطبخ.

- ثم يضاف فوق الصلصة حتى يغلي ويقدم بارد أو ساخن.