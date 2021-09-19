9 معلومات عن مواليد برج العذراء «هيخون مراته.. ومش بيسامح في حقه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الأبراج مادة مسلية ينجذب الكثيرون لقراءتها، وربما يتجه البعض لمعرفة صفات شخصية من خلال الحالة الفلكية للبرج الذي ينتمون إليه، ومن 23 أغسطس حتى 23 سبتمبر، هي فترة تزامن مواليد برج العذراء.

وتحدثت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عن بعض المعلومات المرتبطة بمواليد برج العذراء، سواء عن التفضيلات في الحياة أو عن صفاتهم الشخصية، وفي التقرير التالي يرصد «هن»، بعضًا من هذه المعلومات، فهو من الأبراج الترابية التي تسعى إلى تأمين حياته ولا يفكر كثيرًا في فترة الشيخوخة، كما أنه شخص نشيط ويكره البطالة.

لو هتوصفه بكلمة

مقدس للعمل

الحب عنده صراع

ينظر إلى الحب في إطار عقلاني، لذلك يعيش في صراع مع القلب حتى لا يقع في الحب.

أكثر لون يفضله

يعتبر اللون الأخضر الزيتي، واللون البني والذي يمثل الأرض أكثر الألوان التي يميل إليها أصحاب برج العذراء.

لو وقع في مشكلة ديكاتور

يهتم أصحاب برج العذراء بالتفاصيل والدقة الشديدة، وعند وقوعه في مشكلة يكون ديكاتورا في آرائه، رغم أنه يعطي انطباعا باللامبالاة.

مع اكتئاب الشتا: عملي وواقعي

العملية والواقعية من السمات الأصيلة لأصحاب برج العذراء، ولا يترك نفسه للمشاعر حتى تسيطر عليه، ويمكنه ترك أي علاقة تسببت في اكتئابه، ويخلق واقعًا جديدًا.

لو غضبان: متظاهر

يعطي شعور باللامبالاة يحاول التظاهر به عندما يغضب.

هيسامح اللي يزعله؟

لا يتسامح أصحاب العذراء مع الشخص المسيء معهم، ولا يقبل أيضًا عيوب الطرف الآخر.

هيخون مراته

يحلم رجل العذراء بإقامة علاقات جنسية حرة دون التزامات مع الطرف الآخر، ومن الممكن أن يلجأ إلى الزواج العرفي ويخون زوجته.

تعامله مع أبنائه

يهتم جيدا بصحة أولاده، ويركز مع تفاصيلهم البسيطة مثل النظافة الشخصية.