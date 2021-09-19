لماذا يجب عدم التنفس من الفم أثناء النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمد التنفس الجسم بالأكسجين ويسمح لنا بإطلاق ثاني أكسيد الكربون، وعادة ما نستخدم أنفنا للتنفس، إلا أن بعض المشاكل في الأنف مثل الاحتقان قد يدفع الكثيرين للتنفس من أفواههم، خاصة أثناء النوم.

تقول أخصائية التغذية الهندية بوجا مكيجا في منشور لها على إنستجرام، إن تنفس الأطفال من الفم ينطوي على العديد من الأضرار مثل اعوجاج الأسنان، والتشوهات الخلقية ومشاكل النمو. في حين أنه يسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل اللثة وتفاقم بعض أعراض الأمراض المختلفة عند البالغين، وفق ما ذكر موقع "24 الإمارتي".

إضافة إلى ما سبق، قد يؤدي التنفس من الفم أثناء النوم إلى الشخير وخشونة الصوت، والاستيقاظ متعباً، والتعب المزمن، ناهيك عن اسوداد حول العينين وتشويش الدماغ.

وبحسب بوجا، فإن التنفس عبر الفم قد يؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل الحساسية المزمنة والالتهاب الأنفي الموسمي والتهاب الجيوب والربو والقلق.

وقد اقترحت بوجا بعض الطرق لتحسين التنفس الأنفي، مثل تناول مكملات فيتامين سي عالية الجودة، والكركمين الذي يفتح انسداد الجيوب الانفية، والأطعمة الغنية بالزنك والمكملات الغذائية. وتنصح بوجا باستشارة أخصائي التغذية الخاص بك حول الجرعات ومدة تناول هذه المكملات لتجنب أي أضرار محتملة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.