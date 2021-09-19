سمية الخشاب: «بحبه ينجز ويلخص».. تعرف على مواصفات فتى أحلام 5 نجمات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوجت 5 مرات ولا تفكر في الارتباط.. 12 معلومة عن سمية الخشاب

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كشفت الفنانة سمية الخشاب عن موصفات فتى أحلامها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» والدمية «كارو»، في حلقة الجمعة.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، مواصفات فتى أحلام بعض النجمات بعد إفصاحهن عن ذلك أمام شاشات التلفزيون، وذلك في السطور التالية:

سمية الخشاب

وقالت الفنانة سمية الخشاب إن مواصفات فتى أحلامها يكون طيب وخفيف الظل وكريم وابن ناس ومحترم و«ميرغيش كتير وينجز ويلخص».

نيرمين الفقي

كشفت النجمة نيرمين الفقي عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «لازم يكون فتى أحلامى مثقف وحنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة.. وغير كده مش عاوزه أتجوز ومش خايفة من الزمن والوحدة».

منة شلبي

وخلال لقاء سابق للفنانة منة شلبي، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، كشفت خلاله عن إجابتها على السؤال الذي رفضت من خلاله «منة» وصف جملة «مواصفات فتى أحلام».

وعن أكثر الصفات التي ترفضها «منة» حددتها خلال اللقاء مع «صاحبة السعادة»: «أرفض الزواج من الكداب والمغرور والشرير، وهذه الشخصيات صادفتها في حياتي كثيرا».

عائشة بن أحمد

وأفصحت الفنانة عائشة بن أحمد، عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها مع رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، قائلة: «صريح، دمه خفيف، مثقف».

الراقصة صوفينار

وخلال لقاء للراقصة صوفينار في برنامج «الترابيزة»، كشفت من خلاله عن مواصفات فتى الأحلام الذي ترغب الارتباط به: «أحب الرجالة الصغيرين، والراجل الطويل قوي البنيان»، ووصفت الرجل المصري بالقول «دمه عسل وزيه مفيش»، كما كشفت نيتها عمل برنامج مسابقات، تقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.