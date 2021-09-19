ساحرة وجذابة.. أبرز إطلالات نجمات الفن في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-هاني رجب

حرصت نجمات الفن على الظهور بأجمل الإطلالات في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12 في أحدي الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

لذا، في التقرير التالي يستعرض الخليج 365 أبرز إطلالات نجمات الفن في مهرجان الفضائيات العربية 2021.

- نسرين طاقش:

ظهرت بإطلالة ساحرة فارتدت فستانا طويلا باللون الكاشمير كت، ويتميز بأنه مزينا ببعض التطريزات، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

- هنا الزاهد:

طلت بفستانا طويلا باللون الفضي كت، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

- نرمين الفقي:

تألقت بفستانا طويلا باللون الأخضر، وتميز قصته بأنه بدون أكتاف ومكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلات شعرها على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

- روجينا:

ظهرت الفنانة روجينا بفستان باللون البينك، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية.

وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، ومجموعة أساور.

- جميلة عوض:

طلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جذابة، فارتدت فستانا باللون البيبي بلو، مزود بأكمام، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

- مي عمر:

ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي، مزود بأكمام، وتميز قصته بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وحلق.

- ليلي زاهر:

طلت ليلي بفستان باللون البينك، تتميز قصته، بكب عند الصدر، بحزام من عند الخصر، ما أبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت مكياجاً ناعما، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على كتفيها ووضعت هيد بيس على رأسها.

- ملك زاهر:

ظهرت بفستان باللون الأسود، تميز قصته بأوف شولدر، مصنوع من قماش الشيفون، وبمكياجا ناعما، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على كتفيها.