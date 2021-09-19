آل زاهر بإطلالات أنيقة وجذابة في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ظهر الفنان أحمد زاهر برفقة زوجته وبناتهما ملك وليلي ومني خلال حضورهم حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12.

ظهر أحمد زاهر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الكحلي، ونسق أسفلها قميص ورابطة عنق باللون الأسود.

وطلت زوجته بفستانا طويلا باللون الأصفر، مزود بأكمام طويلة، وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم.

واختارت ملك فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

أما شقيقتها ليلى ارتدت فستانا طويلا باللون البينك، غير مزود بأكتاف، مزيناً بحزام فضي عند منطقة الخصر، وبمكياج هادئا، وتركت شعرها منسدل على الجانبين.

والابنة الصغري مني ارتدت فستانا باللون الكحلي، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.