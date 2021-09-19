مي عمر تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- هاني رجب

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي، مزود بأكمام، وتميز قصته بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك شعرها منسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وحلق.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.