ليلى وملك أحمد زاهر تخطفان الأنظار بإطلالة ساحرة.. أيهما أجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ظهرت كل من ملك وليلى أحمد زاهر بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وطلت ليلي بفستان باللون البينك، تتميز قصته، بكب عند الصدر، بحزام من عند الخصر، ما أبرز جمالها ورشاقتها.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على كتفيها ووضعت هيد بيس على رأسها.

أما ملك ظهرت بفستان باللون الأسود، تميز قصته بأوف شولدر، مصنوع من قماش الشيفون.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على كتفيها.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.