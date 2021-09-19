جميلة عوض تتألق بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير- هاني رجب

طلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

ارتدت فستانا باللون البيبي بلو، مزود بأكمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الكعكة.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.