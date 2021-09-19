بإطلالة جريئة.. نيكول سابا تتألق في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير هاني رجب

طلت الفنانة نيكول سابا بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وظهرت مرتدية فستان باللون الفيروزي لامع، بقصة الكتف الواحد، وصيحة الرقبة الطويلة، وتميز بفتحة كبيرة من عند الساق، ونسق معه كلاتش باللون الأسود.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً بقصة الذيل حصان.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.