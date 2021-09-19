نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

فارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، وتميز قصته بأنه بدون أكتاف ومكشوف عند منطقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.