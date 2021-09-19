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هنا الزاهد بإطلالة جذابة في مهرجان الفضائيات العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، في أحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس.

وارتدت فستانا طويلا باللون الفضي كت، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام 2021.

والدورة مهداة لروح الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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