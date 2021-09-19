الامارات | الشارقة: 56% يشاهدون التلفاز أقل من 5 ساعات.. و9% يقضون 10 إلى 15 ساعة أمام الشاشة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة: 56% يشاهدون التلفاز أقل من 5 ساعات.. و9% يقضون 10 إلى 15 ساعة أمام الشاشة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن نسبة مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الإذاعة بشكل عام في إمارة الشارقة بلغت 93.2%، مقابل نسبة مشاهدة واستماع بلغت 91.7% على مستوى الدولة، وحقق تلفزيون الشارقة نسبة مشاهدة فاقت 64% من إجمالي المشاهدات، بينما سجلت إذاعة الشارقة نسبة استماع بواقع 60%، وبلغت نسبة مستمعي إذاعة «بلس 95» 41.5%، فيما سجلت إذاعة القرآن الكريم نسبة فاقت 68%.

جاء ذلك، في استبيان أجرته الهيئة، بالتعاون مع شركة «أومنيس ميديا» لقياس حجم مشاهدة واستماع الجمهور لبرامج قنوات الهيئة ومحطاتها الإذاعية، استهدف فيه نحو 26 ألف مشارك من مختلف إمارات الدولة، عبر حملة اعتمدت على رسائل البريد الإلكتروني، والإعلانات الموجهة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لتوزيع الاستمارات على الجمهور المستهدف.

وفي مؤشر على أوقات ذروة المشاهدة والاستماع حسب تفضيلات الجمهور، كشفت نتائج الاستبيان - الذي يعدّ الأحدث من نوعه على مستوى الدولة - أن 68% من الجمهور المشارك في الاستبيان يفضلون مشاهدة التلفاز خلال الفترة المسائية، مقابل 15% اختاروا فترة منتصف الليل، وعلى صعيد الأوقات المفضلة للاستماع إلى الإذاعة، استحوذت الفترة الصباحية على 67% من تفضيلات المشاركين، مقابل 27% لفترة منتصف اليوم. وبيّنت نتائج الاستبيان أن 56% يشاهدون التلفاز لأقل من خمس ساعات يومياً، و23% يستغرقون من حمس إلى 10 ساعات يومياً في المشاهدة، ونحو 9% يقضون من 10 إلى 15 ساعة أمام الشاشة.

كما أظهر الاستبيان أن 35% من الجمهور المستهدف يفضلون البرامج الموسيقية، في حين استحوذت البرامج الحوارية على نسبة 31%، وحازت البرامج الإخبارية نسبة 15%، تلتها البرامج الدينية بنسبة 11.6%، وأخيراً البرامج الرياضية التي اهتم بها 2% فقط من إجمالي المشاركين.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، إن «الاستبيان جزء من خطط ودراسات الهيئة الهادفة إلى تطوير وتحديث البرامج الإذاعية والتلفزيونية بالشكل الذي يلبي تطلعات وتوجهات جمهور المشاهدين والمستمعين».

وأوضح أن «نتائج الاستبيان أثبتت أن قنوات ومحطات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حققت متابعة مشاهدة عالية لدى شرائح واسعة من الجمهور على مستوى الدولة، خصوصاً مع تزايد ساعات البقاء في المنازل، تبعاً للظروف والمتطلبات التي فرضتها جائحة (كورونا)».

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