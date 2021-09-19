الامارات | «أبوظبي للصيد والفروسية».. خيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للصيد والفروسية».. خيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنطلق دورته الـ18 في 27 الجاري، لزوّاره خيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق.

وأعلن المعرض أنه يشهد زيادة ملحوظة في عدد العارضين المحليين، إذ يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تتوزع على مختلف القطاعات الـ11 للمعرض، نظراً لما يحظى به من إقبال جماهيري واسع يتزايد كل عام، بالإضافة إلى أنه يشكّل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتستمر الدورة الـ18 من المعرض، الذي يُنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، حتى الثالث من أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وأعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، عن اعتزازه بالمُشاركة الإماراتية الواسعة، مؤكداً أن الشركات المحلية نجحت في ترسيخ مكانتها بقوة في مجال تخصصها، وأصبحت منتجاتها وابتكاراتها تضاهي وتنافس أفضل المنتجات العالمية، كما تمكنت من الحصول على عقود تصنيع مشتركة للعديد من أبرز العلامات التجارية.

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