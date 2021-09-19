الامارات | «دبي العطاء» وABtalks# تجمعان 1.7 مليون درهم لدعم الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي العطاء» وABtalks# تجمعان 1.7 مليون درهم لدعم الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق أنس بوخش، الشخصية الإعلامية الشهيرة ورائد العمل الخيري المعروف ببرنامج ABtalks# ذو الطابع الإنساني، الذي يقدمه على «يوتيوب»، حملة خيرية مع «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

ونجحت الحملة، التي تم الترويج لها على منصّات ABtalks# وأنس بوخش الشخصية والتجارية، في جمع 1.7 مليون درهم ستخصص لمساعدة الأطفال على التسجيل في العام الدراسي المقبل.

وقامت الحملة بتخطي هدفها الأول لجمع مليون درهم، من خلال تشجيع الناس على دعم الأطفال الأكثر احتياجاً بالتبرع حتى لو بأقل من خمسة دراهم، التي يمكن أن توفر التعليم لطفل ليوم واحد. وقد أسفرت الحملة، التي حققت انتشاراً واسع النطاق، عن دعم هائل من متابعي وعشاق ABtalks# ومن المشاهير أيضاً، حيث جمعت 1.7 مليون درهم لتعليم الأطفال.

في السياق، قال مؤسس ABtalks# أنس بوخش: «إن أسس المجتمعات الناجحة مبنية على التعليم.. وواجبنا كمجتمع أن نساعد أجيال المستقبل، عبر الإسهام في بناء مستقبل واعد.. يشرفنا أن نتعاون مع (دبي العطاء) في تحقيق أهداف هذه المبادرة. وبمساعدة مشاهدينا وأصدقائنا.. يسعدني إعلان أننا تمكنا من تأمين ما يقارب ضعف ما كنا نسعى إليه».

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، الدكتور طارق محمد القرق: «كل طفل في وقتنا الحاضر يمثل مستقبلنا غداً. لذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية إعدادهم لهذا المستقبل، من خلال توفير تعليم سليم لهم.. نشكر أنس بوخش على إطلاق هذه الحملة النبيلة، التي أعطت الفرصة للأفراد من داخل دولة الإمارات وخارجها لدعم وتمكين الأطفال المحرومين، من خلال توفير فرص التعليم لهم عبر برامجنا التعليمية المتنوّعة».

وسيذهب المبلغ الذي تم جمعه من خلال الحملة لدعم الأطفال في الشرق الأوسط، من خلال برامج «دبي العطاء» التعليمية.

أنس بوخش: «يشرفنا أن نتعاون مع (دبي العطاء) في تحقيق أهداف هذه المبادرة، وبمساعدة مشاهدينا وأصدقائنا».

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