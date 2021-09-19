الامارات | «دبي للثقافة» تعلن عودة مكتباتها العامة لدوامها المعتاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تعلن عودة مكتباتها العامة لدوامها المعتاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن عودة الدوام الرسمي في جميع فروع مكتبات دبي العامة إلى مواعيدها السابقة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ومن السبت إلى الخميس، ابتداءً من أمس.

ويأتي القرار، حسب الهيئة، «تماشياً مع توجهات دولة الإمارات بالعودة إلى الحياة الطبيعية، والأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان تجربة آمنة لرواد المكتبات، كما تندرج هذه الخطوة أيضاً ضمن الاستعدادات لاستقبال زوار معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي تنطلق فعالياته مطلع أكتوبر». وتدير «دبي للثقافة» شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» التي تتضمن المنخول، والصفا للفنون والتصميم، والراشدية، وأم سقيم، وحتا، وهور العنز، والطوار.

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