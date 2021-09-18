راحت على الورد.. «هدير» تصنع «بوكيهات» حمام محشي و«تورت سي فوود» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من عدم معرفتها طريق المطبخ والوقوف بداخله حتى زواجها، إلا أنها كانت تهوى استكشاف الوصفات المختلفة لتحضير الطعام داخل المنزل على يد والدتها، حبًا للاستطلاع والفضول فقط، لكن هدير محمود، صاحبة الثلاثين عامًا، لم تكن تعرف أنها ستصبح بارعة يومًا ما في طهي الطعام، بل وتقديمه بشكل مميز وغير مألوف لمحبيه.

غربة وتعلم الطهي

سفرها بصحبة زوجها واغترابها بالمملكة العربية السعودية، دفعاها إلى ضرورة تعلم فنون الطبخ، حيث لا مفر من الأمر، لتلجأ «هدير» إلى الاعتماد الذاتي للتمكن من تقديم الأكلات الشهية المختلفة لزوجها وأطفالها، «بدأت أجرب وواحدة واحدة اتعلمت وبقيت شاطرة في المطبخ».. حسب الزوجة الثلاثينية خلال حديثها لـ«هن».

الخروج عن المألوف

شغفت «هدير» بتقديم الأكلات المختلفة وشهية المذاق داخل منزلها، حد التصوير الفوتوغرافي وتوثيق كل ما تقدمه بصور ولقطات مصورة تبرز جمال آكلاتها، «بحب أصور الأكل، ومرة نزلت صورة عجبت ناس كتير على إنستجرام، ولاقيت واحدة بتطلب مني إني أعملها أكلات وأنا رفضت في البداية».

فترة زمنية طويلة، تلقت خلالها الزوجة الثلاثينية مطالب مستمرة من تلك السيدة التي أُعجبت بأكلاتها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حتى اضطرت للموافقة على تحقيق مطلبها في نهاية المطاف، «بعد محايلات متكررة من الست دي، قررت أعملها أكلة حلوة، بس فكرة مقدمهاش ليها بشكل تقليدي، فقولت أقدمها على شكل تورتة، وفعلا عملت لها تورتة الورق عنب ودي كانت أول مرة».

بوكيهات مبتكرة

تحرص هدير محمود، دائمًا على البحث عن كل ما هو غير مألوف في تقديم الأكلات المختلفة، حتى هداها تفكيرها، بدلًا من تقديم «البوكيهات» والـ«تورت» المختلفة من الورود والحلوى فقط، تقديمها بأطعمة شهية التي يتم تقديمها على السفرات بشكل يومي، حتى بدأت بالفعل في تصنيع البوكيهات المختلفة، التي تنوعت، ما بين، البرجر، والسي فود، ومحشي ورق العنب، والحمام المحشي، وغيرهم.

تورتة السي فود

عادة ما تتصدر الصور الخاصة بـ«بوكيهات» و«تورت» الوجبات المختلفة، للزوجة الثلاثينية، تريندات أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية، إذ تحرص دائمًا على تقديمهم بتميز وإبداع، والتي قد تواجه بعض الصعوبات بها عند تحضير وتزويق بعض الأكلات منها، والتي من بينها «تورتة السي فود»، «تورتة السي فود هي الأصعب بالنسبالي، لأن طولها بيوصل لمتر ونص وأكتر كمان، ولازم أقدمها لصحابها بشكل سريع، لأنها مينفعش تبرد مني».