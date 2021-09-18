موضة خريف 2021 للمحجبات.. للوصول إلى الأناقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحل فصل الخريف وتبدأ كل فتاة البحث عن أحدث صيحات موضة هذا العام للحصول على مظهر جذاب وأكثر اناقة، لذلك نقدم لكِ موضة خريف 2021 للمحجبات كما جاءت على موقع fustany لتحقيق الأناقة والاختلاف قبل حلول فصل الخريف.

موضة خريف 2021 للمحجبات

السكارف الخفيف في الخريف: يعتبر السكارف الخفيف قطعة عملية لإعطاء لوك خريفي مميز، كما أنها تساعد في التدفئة في حالة الشعور ببرودة الطقس، لذلك يجب الحرص على اقتناء ألوان ونقوش متجددة للتجديد من الإطلالة باستمرار.

الكارديجان القطن أو الصوف الخفيف في الخريف: يعد الكادريجان من أبرز القطع التي يجب أن تتواجد في الخريف لتنسيقها مع أغلب الملابس.

الفساتين القطنية في الخريف: يجب الحرص على استبدال الفساتين الخفيفة الصيفية بالقطنية الطويلة الخريفية التي تنتهى أسفل الركبة، ويمكن ارتداؤه مع العديد من القطع مثل الجاكيت الجينز، للحصول على إطلالة مميزة ومختلفة.

أحذية البوت ذات الرقبة القصيرة: من أبرز القطع التي ينصح باختيارها في الخريف، لأنه مناسب لطقس فصل الخريف ويمكن ارتداؤه مع البنطلونات والفساتين القصيرة.

الفيست المنفوخ: موضة الفيست يمكن ارتداؤه مع القمصان أو البلوزات للحصول على لوك خريفي عصري وأنيق يتناسب مع موضة خريف 2021، وعند الشعور بالحر يمكن التخلي عنه في أي وقت.

الجاكيت القصير في الخريف: الجاكيت الجلد القصير، وكذلك الجاكيت من أقمشة الصوف، من أهم القطع التي يجب ألا تخلو منها خزانه الملابس وخاصة في فصل الخريف، فتمنح إطلالة عصرية وجذابة إلى جانب الشعور بالدفء.

البلوفر الخفيف في فصل الخريف:

يعتبر البلوفر الخفيف موضة خريف 2021، البلوفر الصوف الخفيف يمكن ارتداءه أسفل البالطو في الشتاء ويعتبر من احدث صيحات الموضة، لذلك احرصي على اقتنائه في فصل الخريف.