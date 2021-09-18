هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من اليانسون قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر اليانسون من الأعشاب المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب مذاقه المميز، فضلا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة جسم الإنسان.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اليانسون قبل النوم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقعا "healthline" و"healthbenefitstimes".

- يقلل من أعراض الاكتئاب:

أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص بذور اليانسون أظهر خصائص قوية مضادة للاكتئاب، وكان فعالًا مثل الأدوية الموصوفة الشائعة المستخدمة لعلاج الاكتئاب.

- الوقاية من قرحة المعدة:

يساهم في منع قرحة المعدة وتقليل الأعراض، وحماية الخلايا من التلف

- يمنع نمو الفطريات والبكتيريا:

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن بذور اليانسون ومركباتها تمتلك خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع العدوى وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

- تخفيف أعراض سن اليأس:

انقطاع الطمث هو الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية للمرأة أثناء الشيخوخة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة والتعب وجفاف الجلد، لذا استهلاك اليانسون بصورة منتظمة يقلل من أعراض سن اليأس.

فضلا عن أنه يساعد أيضًا في منع فقدان العظام، وهو أحد الأعراض المميزة لانقطاع الطمث الذي يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

- تقليل الالتهابات:

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنابيب الاختبار إلى أن بذور اليانسون قد تقلل الالتهاب لتعزيز صحة أفضل والوقاية من الأمراض.

- خفض سكر الدم:

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأنثول الموجود في اليانسون، قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ما قد يعزز من تحسين وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

اليانسون علاج ممتاز لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث يقدم علاجًا لكل مرض في الجهاز الهضمي، والوقاية من القيء والغثيان والإسهال وآلام البطن ومشكلة الغازات وانتفاخ البطن التشنجي وكذلك التهاب المعدة.

- تعزيز الرضاعة:

يمكن أيضًا استخدامه لتعزيز الرضاعة لدى الأمهات المرضعات، حيث يتكون اليانسون من ديانثيول وفوتوانثول الذي له تأثيرات استروجين لطيفة لتحسين الرضاعة، بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لتأثيرات هرمون الاستروجين ، فقد تم استخدام اليانسون النجمي لزيادة الرغبة الجنسية وكذلك التعامل مع علامات متلازمة ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية.