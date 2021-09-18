قبل الشتاء.. أماكن ساحرة على النيل بأقل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث كل منا عن الاستغلال الأمثل لأيام الإجازات، لقضاء وقت ممتع مع أسرته، ولكن البعض يشعر بالحيرة لأنه لا يعرف إلى أين يذهب بالتحديد، وأين سيجد المكان الرائع بأموال قليلة.

لذلك يرشح "الخليج 365" لكم، عدة أماكن على النيل يمكن الاستمتاع بزيارتها ولن تكلفك الكثير، قبل دخول فصل الشتاء.

- حديقة الجزيرة

بجوار كوبري قصر النيل، تعتبر من أقرب الحدائق على النيل، وبها ملاهي للأطفال ومراكب نيلية وكافيتريا

سعر التذكرة: 10 جنيهات.

جوها رائع للغاية، ومناسبة جدا في وقت غروب الشمس للاستمتاع بمنظر خلاب وقضاء وقت مميز.

المواعيد من: 9 صباحا حتى 11 مساء.

- جزيرة المعادي

جزيرة وسط النيل بها حمامات سباحة وحديقة كبيرة، تعتبر زيارة رائعة غير مكلفة، هوائها نظيف جدا ومنعش، واللون الأخضر للتمتع بالنظر فقط.

الحديقة بها ملاهي والألعاب للكبار والصغار تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، لكن ممنوع دخول المأكولات، وكذلك الكاميرات إلا بإذن من الإدارة.

سعر تذكرة الدخول: 25 جنيها، بينما يومي الخميس والجمعة 40 جنيها.

المميزات: ملاهي أطفال- حمام سباحة- مطاعم وكافيهات مباشرة على النيل- أتوبيس نهرى يقوم برحلة في نهر النيل.

- كافيه"أوبرا".. ‎ L'Opera Restaurant & Cafe

مكان مميز على النيل يمكنك تناول الطعام به أيضا حيث الإحساس بالراحة والهدوء، يتميز بمساحته الكبيرة الواسعة، كما أنه به أماكن outdoors على النيل مباشرة، وقاعات indoor مكيفة بزجاج شفاف يبرز من خلاله ڤيو للنيل، كما يمكنك التقاط مجموعة من الصور.

وإذا كنت من مُحبي الموسيقى والأجواء الهادئة فيمكنك الاستمتاع بعزف الكمانجا ابتداءً من 7 مساءً في أيام "الخميس والجمعة والسبت".

سعر وجبة الإفطار 34 جنيها فقط.

‎العنوان: 121 شارع النيل، الدقي، الجيزة.

- ميزاج كافيه – Mezaj Cafe and Restaurant

العنوان: بعد كنيسة العذراء، مرسى نادي الشاطئ.

ستستمتع من بالمنظر الرائع و"القعدة العربي" على كورنيش المعادي، فهو مكان مميز للغاية حيث الزرع والهدوء والنيل، كما أنه مناسب للعائلات والأصدقاء، كما يوجد ركن خاص للأطفال والكبار مع العديد من الألعاب على النيل أيضًا.

سعر الوجبة 45 جنيها.

- حديقة مقياس النيل بالروضة

موجودة علي ضفاف النيل بالمنيل، ويوجد بجوارها متحف أم كلثوم وقصر المانسترلي، المكان به طبيعة خلابة بالإضافة إلى وجود مقياس النيل الذي كان يستخدم قديماً لقياس مستوى منسوب نهر النيل.

العنوان: 1 الملك الصالح، منيل الروضة، المنيل‎، محافظة القاهرة‬

ساعات العمل: يوميا من الساعة 9 صباحا - 4 مساءا ما عدا الجمعة

سعر الدخول: 10 جنيهات

الهاتف: : 02 23631467

- حديقة أم كلثوم

سعر التذكرة 10 جنيهات.

المكان: المنيل.. الجيزة.

ستستمتع بالجلوس بها على النيل خاصة في الصباح أو في وقت الغروب مع أشعة الشمس.

- حديقة الفنون.

المكان: المنيل.. الجيزة.

سعر التذكرة 10 جنيهات.

تقع على النيل مباشرة ومتوسط أسعار المشروبات تتراوح بين 15 و20 جنيهاً، ويتميز المكان بأنه هادئ.

تستطيع استقلال مركب في جولة بسيطة بالنيل وسعره 10 جنيهات.

كما أن هناك ملاهي صغيرة للأطفال والألعاب سعرها من 5 إلى 10 جنيهات.