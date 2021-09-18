هذا ما يحدث لك إذا تناولت كوب من الشاي الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر المشروبات صحة، حيث إنه مليء بمضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد الصحية، والتي قد تشمل تحسين وظائف المخ وفقدان الدهون والحماية من السرطان وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فيما يلي 10 فوائد صحية لتناول كوب من الشاي الأخضر يوميا، وفق ما أورد موقع "healthline".

1- يحتوي على مركبات صحية نشطة بيولوجيا:

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، بما في ذلك مادة كاتشين تسمى EGCG، ويمكن أن يكون لهذه المواد المضادة للأكسدة تأثيرات مفيدة متنوعة على الصحة.

2- قد يحسن وظائف المخ:

يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكنها كافية لإحداث تأثير، كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-theanine، والذي يمكن أن يعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتحسين وظائف المخ.

3- يزيد من حرق الدهون:

قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير.

4- التقليل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من السرطان، وتظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

5 -قد يحمي الدماغ من الشيخوخة:

يمكن أن يكون للمركبات النشطة بيولوجيًا في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الدماغ، وقد تقلل من خطر الإصابة بالخرف، وهو اضطراب تنكسي عصبي شائع لدى كبار السن.

6- يقلل من رائحة الفم الكريهة:

يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم، ما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.

7- يساعد في منع مرض السكري من النوع 2:

تظهر بعض الدراسات الخاضعة للرقابة أن الشاي الأخضر قد يسبب انخفاضًا طفيفًا في مستويات السكر في الدم، وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

8- يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وكذلك يحمي جزيئات LDL من الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9- يساعدك على إنقاص الوزن:

تظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن، وقد يكون فعالاً بشكل خاص في تقليل دهون البطن الخطيرة.

10- العيش لفترة أطول:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر قد يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يشربونه.