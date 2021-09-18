تفاصيل خطوبة طفلي الجيزة.. الشبكة بـ2000 جنيه وأكبر حد في المعازيم 13 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل قرية «أم خنان» بمركز الحوامدية في محافظة الجيزة، أضيئت الأنوار وارتفعت أصوات الأغاني، احتفالًا بخطبة طفلين بالقرية، لا تتعدى أعمارهم الـ12 عامًا.

على الرغم من تشديدات الدولة لمنع زواج القاصرات، وجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإحباظ زواج الأطفال، إلا أن عائلتين قررتا الاحتفال بخطبة طفليهما مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من الأطفال المعازيم.

شبكة لا يتعدى ثمنها الـ2000 جنيه عبارة عن دبلة وتجديد خاتمين من الذهب أيضًا قدمهما العريس المعروف باسم «أبو وافية العسل»، والبالغ من العمر 12 عامًا، لخطيبته «وفاء سيد بومبا» صاحبة الـ11 عامًا، قبل حفل الخطوبة.

صاحب محل الذهب: رفضت أبيعلهم.. أم العريس قالتلي هو مش مالي عينك؟

«رفضت ابيع ليهم الشبكة زعقوا فيا».. بهذه الكلمات كشف عمر الحويحي، صاحب أشهر محل ذهب في الحوامدية عن تفاصيل الخطبة، بعدما حضر له الثنائي وعائلتيهما أمس لشراء الشبكة.

وأكد «الحويحي» صاحب محل المشغولات الذهبية، أن العريس اشترى دبلة، وغيّر مقاس خاتمين كانا لخطيبته من قبل، بمبلغ مالي لا يتعدى الـ 2000 جنيه: «لما دخلوا وطلبوا شبكة رفضت أبيع، لكن أم العريس زعقت وقالتلي ده راجل أهو هو مش مالي عينك ولا إيه، ده راجل وهنجوزه».

أكبر المعازيم 13 سنة

حفل كبير في الشارع كان طريقة احتفال الأسرتين بخطوبة الطفلين: «علقوا الأنوار والأغاني، ولبسوا فستان وبدلة وعملوا فرح في الشارع».

وتابع عمر الحويحي، صاحب محل الذهب: «أكبر حد في المعازيم كان عنده 13 سنة، كلهم أطفال والأهل هما اللي عملوا كدة».

وعن موعد زواج الثنائي، أكد «الحويحي» لـ «هُن» أن الخطبة ستستمر لفترة طويلة قبل إعلان الزواج.