طريقة عمل دبس الرمان.. حضريه في دقايق وانتي في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دبس الرمان، واحدة من أشهر نواع الصلصة الخفيفة ذات المذاق المميز التي تستخدمها السيدات في طهي أشهى أطباق الكبدة والسجق، وغيرها من الأكلات السريعة، ويمكنك تحضير دبس الرمان في المنزل، بخطوات سهلة وسريعة بطريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل دبس الرمان

مكونات دبس الرمان

من ست إلى سبع حبات من الرمان

يمكنك استبدال فاكهة الرمان بـ أربعة أكواب من عصير الرمان

كوبان من السكر

ملعقتين كبيرتين من السكر

ربع كوب من عصير الليمون

طريقة عمل دبس الرمان

1- اغسلي حبات الرمان جيدًا، وقشريه.

2- استخدمي سكينة حادة وقطعي كل حبة رمان إلى أربعة فصوص.

3- استخراجي حبات الرمان من الداخل.

4- ضعي بذور الرمان في وعاء مليء بالماء واتركيه قليلاً.

5- زيلي بقايا القشور على سطح الماء باستخدام مصفاة.

6- أخرجي بذور الرمان من الماء وضعيها في وعاء الخلاط.

7- اخلطي الرمان جيدًا حتى يتكون العصير المركز، ثم ضعيه في مصفاه، وصفيه تمامًا لتتخلصي من البذر والشوائب.

8- ضيفي عصير الليمون والسكر إلى عصير الرمان في وعاء.

9- ضعي الخليط السابق، على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان.

10- خففي النار تحت الوعاء، واتركي الرمان على نار هادئة لمدة ساعة حتى نضوج دبس الرمان.

11- حركي الخليط من حين إلى آخر.

12- ارفعي دبس الرمان عن النار واتركيه جانباً ليبرد تماماً سيجمد عندما يبرد.

13- احفظيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.

دبس الرمان بطريقة سريعة

إليكِ طريقة سريعة لتحضير دبس الرمان في دقائق معدودة.

مكونات دبس الرمان

3 أكواب من عصير الرمان.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من السكر.

طريقة عمل دبس الرمان

1- اخلطي عصير الليمون مع عصير الرمان جيداً.

2- ضيفي السكر الأبيض وامزجي المكونات جيدا.

3- ضعي المزيج في قدر على النار الهادئة، واتركيه على النار حتى الغليان.

4- ضعي المزيج على النار حتى يتبخر الماء منه.

5- يُرفع الخليط من على النار، ويترك جانباً إلى أن يبرد، ويستخدم.

صلصة دبس الرمان

يمكنك تحضير صلصة دبس الرمان في 5 دقائق فقط، بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات صلصة دبس الرمان

نصف كوب من دبس الرمان.

نصف كوب من الخل.

طريقة عمل صلصة دبس الرمان

1- في وعاء عميق، ضعي دبس الرمان والخل على نار متوسطة.

2- اتركي الخليط، حتى تبدأ الصلصة بالغليان وتظهر الفقاقيع بغزارة شديدة.

3- خففي النار شيئًا فشيئًا واتركي الصلصة لمدة 5 دقائق حتى تصبح سميكة القوام.