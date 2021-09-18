الجاكيت يبدأ من 340 جنيها.. أسعار ملابس الرجال الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب فصل الشتاء، يبحث الكثير عن أفضل الأماكن لشراء الملابس الشتوية بأسعار مناسبة.

في إطار ذلك يستعرض "الخليج 365" أسعار ملابس الرجال الشتوية وفقا لمواقع البيع الإلكتروني "أمازون" و"جوميا".

- جاكيت قطن مبطن سادة برقبة مرتفعة وسوستة للرجال

سعره 399 جنيها.

- جاكيت منفوخ بغطاء رأس قابل للإزالة

سعره 399 جنيها.

- جاكيت قطن مبطن سادة بغطاء للرأس وسوستة

سعره 340 جنيها.

- جاكيت بامب أسود بسوستة وكابيشو قابل للإزالة

سعره 389 جنيها.

- سويت شيرت لونين واسع وشعار أمامي بأطراف مضلعة للرجال

سعره 660 جنيها.

- بلوفر محبوك برقبة دائرية وأطراف مضلعة للرجال

سعره من 169 جنيها- 199 جنيها.

- بلوفر سادة برقبة دائرية ضيقة وأكمام طويلة بشعار أمامي للرجال

سعره 450 جنيها.

- بلوفر بياقة دائرية وأطراف مضلعة للرجال

سعره من 270 جنيها - 674 جنيها

- سويت شيرت بسحاب "سوستة"

سعره من 158 جنيها - 320 جنيها

- سويت شيرت دائري groowii

سعره: 89 جنيها

- بلوفر بأكمام طويلة

سعره: 127 جنيها

- فيست جبردين - اللون كحلي

سعره: 325 جنيها

- بلوفر صوف منقوش برقبة شكل V وأطراف مضلعة

سعره: 129 جنيها

- بلوفر مقلم برقبة شكل V وأكمام طويلة بأطراف مضلعة

سعره من 194 جنيه - 275 جنيها.