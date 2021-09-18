إطلالات اليوم: روبي ساحرة.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

طلت المطربة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون البينك، ويتميز الفستان بوجود الكشكات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

روبي:

ظهرت الفنانة روبي بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

كارمن سليمان:

ارتدت المطربة كارمن سليمان توب كت باللون الأبيض مع جيب باللوني الأبيض والموف، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نادية الجندي:

تألقت الفنانة نادية الجندي بفستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

بوسي شلبي:

ارتدت الإعلامية بوسي شلبي فستان باللون البينك، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.