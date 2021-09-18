السر وراء عدم اختفاء دهون البطن.. وإليك طرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني البعض من صعوبة فقدان دهون البطن، حتى الشخص الذي يبدو نحيفًا، قد لا يكون لديه دهون في وجهه أو ذراعيه أو ساقيه، ولكن على بطنه، وبغض النظر عن فقدان الوزن، يمكن أن تجعلك دهون البطن عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب، وما إلى ذلك، وبالتالي، من الضروري التعامل معها.

قبل أن نفكر في سبب صعوبة تقليل دهون البطن، من المهم أن نفهم ما يتكون منها، في بطنك، توجد دهون تحت الجلد، وهي الدهون التي يمكن أن تشعر بها، أسفلها عضلة البطن، التي تقويها عند القيام بكل تلك التمرينات، ثم تأتي الدهون الحشوية التي تحيط بالأعضاء، فالكميات الزائدة منه تجعلنا عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكر onlymyhealth.

لماذا يصعب تقليل دهون البطن؟

هذا يختلف ما بين شخص وآخر، سواء أسلوب حياته، عاداته الغذائية، سواء كان يمارس الرياضة أم لا، إذا كان هذا الشخص يعاني من خلل هرموني، أو إذا كان يتناول الدواء، ومع ذلك، هناك عدة عوامل مشتركة تؤثر على تراكم الدهون في البطن، وهي كما يلي:

-الخلايا الدهنية من نوعي ألفا وبيتا

الأول يستجيب بشكل أفضل من الأخير لتفتيت الدهون أو تحلل الدهون، وغالبًا ما تجد أنه يتخلص من دهون الوجه والرقبة والذراعين والساقين، حيث تحتوي هذه المناطق على المزيد من خلايا ألفا الدهنية، من ناحية أخرى، يصعب التخلص من الدهون الموجودة في الوركين والفخذين والبطن بسبب زيادة تركيز خلايا بيتا الدهنية.

-الطعام

يؤثر تناولك للطعام، كميته وجودته، على جسمك بشكل عام وعلى دهون البطن بشكل خاص، فالاستهلاك المفرط للكربوهيدرات النشوية والدهون السيئة يمكن أن يجعلك تكتسب الدهون حول بطنك.

-الضغط العصبي

لا يضر التوتر بصحتك العقلية فحسب، بل يمكن أن يجعل جسمك يكتسب الدهون حول البطن، الكورتيزول هو هرمون التوتر في الجسم، والذي يدير أيضًا كيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، عندما تكون متوتراً، فهذا يشير إلى أن جسمك يخزن الدهون في بطنك ، مما يجعلك تكتسب دهون البطن.

-النوم

النوم الجيد ليلاً أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة، لكن هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تجعلك تكتسب دهون البطن؟ وذلك لأن قلة النوم تعيق قدرة الدماغ على اتخاذ القرار، كما أنه يزيد من سرعة مركز البحث عن المكافآت في الدماغ، والذي يحاول الجسم إشباعه بالطعام، السكرية بشكل عام، والأطعمة الغنية بالدهون، كما أنه يزيد من الرغبة الشديدة ليلاً وتشير الدراسات إلى أننا في ذلك الوقت نذهب لتناول وجبات خفيفة غير صحية.

-الوراثة

تلعب جيناتك دورًا في ذلك، تمامًا مثل العديد من جوانب حياتك، يلعب تصرفك الوراثي دورًا في مقدار الدهون المتراكمة في البطن.

-كيف تقلل من دهون البطن؟

على الرغم من صعوبة تقليل دهون البطن، إلا أن ذلك ليس مستحيلًا، هذا ما يمكنك فعله حيال ذلك:

-راقب طعامك

تلعب التغذية دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، للتخلص من دهون البطن، فتناول الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض ومنتجات الألبان.

ويحفز البروتين هرمون اللبتين، مما يجعلنا نشعر بالشبع، لذا تناول الدهون الصحية مثل الأسماك والمكسرات والأفوكادو وقلل بشكل معتدل من الكربوهيدرات، مثل المكرونة والخبز والسكر.

-السكر

ليس سرا أن السكر المكرر ضار بصحتك، كما أنه يجعلك تكتسبين دهون البطن، لذا قلل ذلك، أو ألغه من نظامك الغذائي إن أمكن، فيمكنك استبداله بخيارات صحية مثل العسل.

-النشاط

حاول دمج التمارين في روتينك، والتي يمكن أن تكون أي شيء مثل المشي أو ممارسة اليوجا أو التمرين في صالة الألعاب الرياضية وما إلى ذلك.

-الضغط العصبي

على الرغم من الحاجة إلى مستوى معين من التوتر في اللحظات الحاسمة، إلا أن الكثير منه يمكن أن يفسد نظامك بالكامل، لتقليل مقدارها، قم بدمج التمرين في روتينك، مارس اليوجا والتأمل.

-النوم

كما رأينا كيف يمكن للنوم أن يؤثر ليس فقط على صحتنا العقلية، فإنه يؤثر على صحتنا الجسدية أيضًا، افعل ما تحتاجه لنوم هانئ، نم واستيقظ في نفس الوقت، قلل من تناول الكافيين في وقت لاحق من اليوم ولا تقضي وقتًا في الليل لأنه يعطل إيقاع الساعة البيولوجية ويؤثر على النوم.