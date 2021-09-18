منها «السميد».. طرق تحضير وتقديم الكيك داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك من أطباق الحلوى سهلة التحضير والتي لا يكاد يخلو منزل من تواجدها، إذ يحرصن ربات البيوت على تقديمها بأشهى الطرق، والتميز في تحضيرها.

وخلال هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الطرق الشهية لتقديم الكيك داخل المنزل، وذلك على طريقة الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كيكة بحشوة بسكويت الشوكولاتة

3 أكواب دقيق

3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

6 بيضات

فانيلا

300 جرام زبدة

2 كوب سكر

الحشوة

200 جم جبن كريمي

1/3 كوب سكر

1 بيض

فانيليا

10 بسكويت شوكولاتة

شوكولاتة بيضاء للوجه 100 جرام

بسكويت شوكولاتة إضافي للوجه

طريقة تحضير كيكة بحشوة بسكويت الشوكولاتة

يخفق البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي، ثم تضاف الزبدة والدقيق والبيكنج بودر تدرجيًا على الخليط.

للحشو

في بولة، تخلط الجبن الكريمي مع السكر والبيض والفانيليا.

في قالب كيك يوضع نصف خليط الكيك ويصنع به تجويف من الداخل، ويوضع بداخله خليط الجبن وقطع بسكويت الشوكولاتة. ثم يضاف باقي خليط الكيك

وتخبز داخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة وتزين بالشوكولاتة البيضاء وقطع بسكويت الشوكولاتة وتقدم.

طريقة تحضير كيكة السميد

مقادير عمل كيكة السميد

الشراب

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة عصير ليمون

الكيك

3 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

3 كوب زيت

1 كوب سميد خشن

كوب دقيق

1 ملعقة بيكينج بودر

ملعقة ملح

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

للتزيين

فستق ناعم

طريقة تحضير كيكة السميد

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

ادهني القالب بمادة دهنية ودقيق

جهزي الشراب عن طريق وضع الماء والسكر والليمون على النار وتركه حتى يثقل

لعمل الكيك ابدأي بخفق البيض مع السكر حتى يذوب السكر ويصبح البيض هش وخفيف

أضيفي الزيت واستمري في الخفق

أضيفي البيكينج بودر والملح وبشر الليمون والدقيق إلى السميد وقلبيهم جيدا ثم أضيفيهم إلى الخليط

أضيفي الزبادي واستمري في الخفق إلى ان تحصلي على عجينة متجانسة وطرية

ضعي الخليط في القالب وادخليه الفرن

بعد أن يخرج من الفرن صبي عليها الشربات وزينيها بالفستق وقدميها

مقادير عمل كيكة غير مخبوزة

1 ونصف كوب بسكويت

ربع كوب شوفان

نصف كوب بندق مجروش

علبة لبن مكثف محلى

4 ملاعق كبيرة زبدة

كوب لبن

2 كوب شيكولاتة مبشورة

طريقة تحضير كيكة غير مخبوزة

ضعي مكعبات زبدة على النار ثم صبي عليه اللبن المكثف المحلى و ارفعيه عن النار بمجرد ان تسيح الزبدة

ضيفي الشوفان والبسكويت المكسر والبندق المجروش وقلبي جيدا

ضعي زبدة مع اللبن واتركيه حتى تسيح الزبدة على النار ثم ضيفي الشيكولاتة المبشورة و استمري في التقليب حتى تسيح الشيكولاتة

صبي الشيكولاتة على البسكويت في الصينية ثم ادخليها الثلاجة حتى تجمد ثم قدميها مقطعة