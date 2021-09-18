خبيرة تغذية تحذر من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أثناء فترة الإصابة بكورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن فترة العزل في المنزل للمصابي كورونا تعد من الفترات الصعبة التي تواجه المصابين، حيث العزلة التامة وعدم الانخراط في الحياة بصورة طبيعية تؤثر على صحة هؤلاء المصابين بكورونا، مطالبة بضرورة وضع بروتوكول غذائي يجب أن يتبع من قبل المصاب ولا يقل أهمية عن بروتوكول علاج كورونا لأن كلاهما يساعد على سرعة تخفيف الأعراض ويزيد من وتيرة الشفاء للأشخاص المصابة بـ«كوفيد 19».

شعير توضح الوجبات التي يجب على مصاب كورونا تناولها أثناء فترة العزل

وأوضحت شعير في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على مصاب فيروس كورونا أن يداوم في مرحلة العزل سواء العزل المنزلي أو العزل بالمستشفيات على شرب السوائل والعصائر بصورة يومية بما لا يقل عن 10 لترات، بالإضافة إلى الحرص على تناول الأغذية البرتقالية اللون كالبطاطا وشوربة القرع العسلي والجزر التركيز على تناول كوبين من اللبن الرايب أو الزبادي الكوب لا يقل عن 250 مللي والتركيز على شرب المشروبات الدافئة مثل المرمرية والينسون النجمي والكراوية.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أهمية تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي كالجوافة والفلفل الألوان والأخضر والبرتقال والكيوي والخرشوف، والحرص على تناول العيش البلدي والتفاح والكمثرى وشرب الحلبة في حالات الإسهال، أما الإمساك فيتناول العيش الأبيض والأرز الأبيض، بالإضافة إلى الامتناع تماما عن تناول المخللات والأطعمة المملحة والمقلية والمعلبة والمحفوظة والنصف جاهزة، وكذلك المياه الغازية والحلويات، والابتعاد بقدر الإمكان عن تناول اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء الداخلية والاكتفاء مرة واحدة أسبوعيا بقطعة صغيرة مع التركيز على تناول الأسماك والمحار والدواجن والأرانب.

تناول الوجبات الغنية بالسكريات يزيد من مضاعفات كورونا

وقالت شعير، إن تناول أي وجبات غنية بالسكريات تزيد من نسبة السكر في الدم وتفاقم مضاعفات كورونا خلال الفترة فترة العزل، محذرة من خطورة تناول السكر الأبيض في أي سوائل أو مشروبات ساخنة أو غير ساخنة، لأن نتائجه السلبية تؤثر على صحة المريض ويزيد من خطورة الفيروس على جهاز المناعة ويقلل من وتيرة الشفاء.