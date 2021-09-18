أبرزها الخوخ.. 5 فواكه تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تشير الأبحاث إلى أن تناول مجموعة من الفواكه الطازجة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الأسباب الأكثر شيوعًا للمرض والوفاة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2، ويمكن أن يؤدي تناول الفواكه منخفضة الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن.

وفي التقرير نستعرض أبرز 5 فواكه منخفضة الكربوهيدرات تساعد على إنقاص الوزن، وفق ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

1- البطيخ:

تحتوي هذه الفاكهة الصيفية على أقل محتوى كربوهيدرات، حيث تحتوي فقط على 7.55 جم مصدر موثوق لكل 100 جرام من الفاكهة، كما أنها مصدر جيد لفيتامين أ وتحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يجعلها غذاء كبير الحجم، ويمكن أن يؤدي البطيخ أيضًا إلى الشعور بالامتلاء مع توفير سعرات حرارية أقل.

2- الشمام:

يعتبر الشمام فاكهة صيفية شهيرة ويحتوي فقط على 8.16 جم مصدر موثوق من الكربوهيدرات لكل 100 جرام.

3- الأفوكادو

الأفوكادو هي ثمار تحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من الكربوهيدرات، لكل 100 جرام من الأفوكادو، ويحصل الشخص على ما يقدر بـ 8.53 جرام من الكربوهيدرات، كما أن الأفوكادو يعتبر مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة، وقد يكون له تأثيرات وقائية على القلب والأوعية الدموية.

4- الأناناس:

الأناناس يوفر نحو 9.09 جرام من الكربوهيدرات لكل 100 جرام، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين ج والبوتاسيوم.

والبوتاسيوم هو إلكتروليت يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الجيد، وموازنة مستويات الحمض، وتشجيع التمثيل الغذائي الصحي.

5- الخوخ:

يحتوي الخوخ على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات بشكل مدهش، حيث لكل 100 جرام من الخوخ، يحصل الشخص على 9.54 جرام من الكربوهيدرات.