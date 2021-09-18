"غرغرينا المرارة".. أحدث الآثار الجانبية بعد التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا يزال العلماء والباحثون يكتشفون أشياء جديدة حول فيروس كورونا والآثار اللاحقة لعدوى كوفيد بعد التعافي، بصرف النظر عن الأعراض الطويلة، كانت هناك أيضًا تقارير عن مضاعفات عضوية حيوية تؤثر على المتعافين.

توجد الآن تقارير تشير إلى أن الإصابة بالغرغرينا يمكن أن تكون من مضاعفات كوفيد الخطرة التي قد يواجهها بعض الأشخاص.

شاهد الأطباء في مستشفى سير جانجا رام في نيودلهي بالهند، خمسة مرضى أصيبوا بالغرغرينا بعد تعافيهم من عدوى كورونا، على الرغم من أن هؤلاء المرضى الخمسة عولجوا بنجاح في المستشفى، فقد احتاج جميع المرضى إلى جراحة فورية لإزالة المثانة، لأن الغرغرينا يمكن أن تكون عامل خطر شديد بعد المرض.

ولكن ما هي بالضبط غرغرينا المرارة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لموقع timesofindia.

غرغرينا المرارة

عادة ما يحدث التهاب المرارة، الذي أدى إلى الغرغرينا لدى مرضى كوفيد المبلغ عنه، للأشخاص الذين لديهم حصوات في المرارة.

يُلاحظ الالتهاب الحاد لدى الأشخاص الذين ليس لديهم حصوات إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا، أو إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، أو أولئك الذين حصلوا على التغذية من خلال الوريد لصيام طويل، أو تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة لفترة طويلة أو تعرض الشخص لإصابة.

المرضى الخمسة الذين أبلغوا عن الحالة لم يعانوا من أي من الحالات المذكورة أعلاه ولكنهم تعافوا جميعًا من عدوى كورونا منذ شهرين.

معدل الوفيات مرتفع - 30 في المائة إلى 60 في المائة في الأشخاص الذين أصيبوا بالتهاب المرارة بدون حصوات بسبب حالة أدت إلى الالتهاب في المقام الأول، لكن هذا لم يظهر في مرضى كورونا، كل هؤلاء المرضى تعافوا.

كيف يمكن لـ كوفيد أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى الغرغرينا؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن علاج الغرغرينا بعد التعافي من كوفييد في الهند، تم اكتشاف بعض حالات الغرغرينا لدى المرضى الذين تعافوا، ومع ذلك، فإن ما يحذر منه الأطباء هو أن خطر الإصابة بالغرغرينا يغذيها ارتفاع مستوى الالتهاب والهجوم الذي أطلقه فيروس سارس-كوف -2.

تؤثر عدوى كورونا بشكل أساسي على الرئتين حيث تحتوي على أكبر عدد من مستقبلات ACE2 التي يستخدمها الفيروس لربط الخلايا البشرية، بعد الرئتين، يحتوي الجهاز الهضمي (القناة الصفراوية والمرارة والهياكل المرتبطة بها) على أكبر عدد من مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2.

تشبه الخلايا الظهارية في المرارة خلايا القناة الصفراوية وهي غنية جدًا بمستقبلات ACE2 وبالتالي يمكن أن تكون هدفًا لفيروس SARS-CoV-2 أو الاستجابة المناعية غير المنتظمة للجسم ضد الفيروس مما يؤدي إلى التهاب حاد في المرارة.

ما هي الغرغرينا؟

الغرغرينا هي موت الأنسجة في جزء من الجسم، يحدث ذلك عندما يفقد جزء من الجسم إمداد الدم، والذي يمكن أن يحدث بسبب العدوى أو الإصابة أو لأسباب أخرى، لديك خطر أكبر للإصابة بهذه الحالة إذا كنت قد عانيت من إصابة خطيرة، أو لديك مرض في الأوعية الدموية، أو مرض السكري، أو ضعف الجهاز المناعي، أو خضعت لعملية جراحية

تشمل الأعراض الشائعة الحمى والألم وانخفاض ضغط الدم والشعور بالمرض بشكل عام.

ما نحتاج إلى معرفته

يقترح الأطباء أنه إذا كان الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بـ كوفيد يعانون من ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن يشتبه في وجود التهاب في المرارة، فيجب عليهم بدء العلاج قريبًا.