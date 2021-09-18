6 خطوات لاختيار الأطعمة الطازجة من داخل السوبر ماركت

القاهرة - سمر حسين - ماما

حيرة تعيش فيها ربات البيوت بسبب كيفية تنقية الأطعمة الطازجة من داخل السوبر ماركت، لاختيار نوعية الخبز والخضروات الطازجة، لذلك نقدم لكِ طريقة شراء الأطعمة الطازجة من داخل المتاجر المختلفة كما ذكرها موقع brightside.

خطوات بسيطة لاختيار الأطعمة الطازجة من داخل السوبر ماركت

دقيق القمح الكامل

البحث داخل السوبر ماركت على غلاف الخبز المكتوب عليه دقيق القمح الكامل، فهذا يدل أن نوعية الخبز الجيدة، كما أنه له فوائد للجسم ويمده بالفيتامينات والألياف التي يحتاج إليها.

الخبز الطازج

وللتعرف على أن الخبز الطازج، يجب الضغط عليه بالأصابع فإذا عاد إلى وضعه الطبيعي فهذا يدل على انه طازج، وإذا بقيت بصمة الأصابع عليه فهذا يدل على أنه غير طازج.

لون الدجاج

يمكن معرفة أن الدجاج طازج من لونه، فإذا كان لونه شاحبا ومائلا إلى الأصفر أو البني الفاتح فيجب الابتعاد عن شرائه لأنه غير طازج، فيجب أن يكون قوام الدجاجة متماسكا والحواف غير جافة، والحرص دائما على التأكد من تاريخ التعبئة والتغليف، فإذا كان الدجاج مغلفا لأكثر من يومين يفضل عدم شرائها.

البطيخ

لشراء البطيخ الطازج يجب النظر إلى جذع البطيخ فإن وجد بنيا وجافا، فهذا يعني أنه طازج وجاهز للأكل، ويجب الحرص على اختيار البطيخ الذي يحتوي على قشرة خارجية بها بقعة صفراء أو برتقالية، اختيار البطيخ الدائري.

الطماطم

عند شراء الطماطم تجنب شرائها في عبوات بلاستيكية لأنه يصعب التحقق من نضجها أم لا، ويجب أن تكون القشرة الخارجية للطماطم ملساء ناعمة لا تحتوي على أي تعرجات أو ثقوب بها.

الفلفل

يجب ألا يحتوي الفلفل على بقع، ويجب أن يكون قوامه متماسكا وليس طريا، بالإضافة إلى التأكد من احتوائه على أربع نتوءات في أسفلة.