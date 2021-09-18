العريس ضحية «الثلاجة»: «عايش في استوديو.. وبعت العفش السليم عشان أصرف» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال العريس إسلام محمد وزوجته ندا عيسى، يعيشان أياما صعبة بدأت منذ يوم صباحية الزواج وحتى وقتنا الحالي، أكثر من شهر مضى والثنائي لم ينسيا مشهد الحريق الذي التهم منزلهما، وحول الأثاث والأجهزة الكهربائية إلى كوم تراب، نتيجة انفجار الثلاجة بسبب عيوب التصنيع، في اليوم الأول من زواجهما.

قاعدين في استوديو

مشهد الحريق لم يفارق مخيلة الزوجين اللذين فقدا محتويات شقة الزوجية من أجهزة ومفروشات طالما حلما بتوفيرها، حيث قال «إسلام» لـ«هن»: «سبنا البيت وقاعدين في استوديو خاص بجيرانا، أوضة وصالة مفروشة»، قالها «إسلام» لـ«هن».

اضطر الزوج لأن يترك عمله حتى يستطيع إيجاد حل لأزمته: «أنا بعت الحاجة اللي متحرقتش عشان أقدر أصرف منها على نفسي وعلى مراتي لأن قاعد من الشغل لحد ما أحل المشكلة».

إسلام: «صحيت يوم صباحيتي وشقتي بتولع»

وروى العريس إسلام محمد، 26 عاما، الذي يعمل مندوبا في شركة سياحة، تفاصيل الواقعة مؤكدًا أنه اصطحب زوجته «ندا» من طنطا إلى عش الزوجية بالغردقة، يوم 10 أغسطس الماضي، قبل أن يتناولا العشاء، ويذهبان للنوم: «جبت جبن ولانشون بعد ما وصلنا نتعشى منها، وسبت الباقي عادي في التلاجة ودخلنا ننام بعد تعب السفر، ومفيش ساعات لقيت النار في كل حتة، وصوت الخبط علينا من الجيران عشان يسعفونا، شقى عمري راح قدام عنيا».

العريس المتضرر حرر محضرا حمل رقم 4268 قسم أول غردقة إداري، «بقالي شهر، الشركة مصلحتش اللي حصل ولا عوضتني، عاوز حقي، ده شقى عمري راح بسببهم».