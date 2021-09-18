استشاري صحة نفسية تضع روشتة لعلاج الأطفال من التفوه بألفاظ غير أخلاقية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة كبيرة قد يواجهها العديد من الأمهات عند التعامل مع أطفالهن الذين يتلفظون بألفاظ غير أخلاقية، عند الدخول في صراعات مع ذويهم سواء داخل الأسرة، أو في المدرسة، وغيرها من الأماكن والمواقف الأخرى.

أسباب تلفظ الطفل بكلمات غير أخلاقية

وخلال استضافتها بإحدى حلقات «جروب الماميز»، المعروض عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أوضحت الدكتورة رانيا شكري، استشاري الصحة النفسية، أسباب اتجاه بعض الأطفال إلى استخدام الألفاظ غير الأخلاقية في أحاديثهم، وهي:

1- تقليد الأب أو الأم في بعض الأحيان.

2- من المحتمل أن يكون الطفل متعرضًا للتنمر في المدرسة.

3- احتمالية مواجهة الطفل لمشكلة دراسية ما.

كيفية التعامل مع الطفل عند استخدامه للألفاظ السيئة

1- تركه وقت حدوث الأزمة، «أسيبه وأمشي وقت العصبية، بدي فرصة لكل واحد فينا إنه يهدى».

2- سؤاله عن سبب انفعاله.

3- البحث عن حلول معه لحل مشكلته.

4- تركه للبحث عن حل مناسب لمشكلته، «بسيبه هو اللي يطلع بالحل».

5- البحث عن حلول مناسبة لمساعدته على تجنب الانفعال باستخدام الألفاظ غير الأخلاقية.

نصائح للأمهات لحل الاشتباكات بين الأطفال

ومن جانبها، قدمت «رحاب بكار»، صانعة فيديوهات حول العلاقات الأسرية والتجارب الحياتية، مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة لكل أم، للتعامل الصحيح مع فض النزاعات والاشتباكات بين صغارها داخل المنزل.

وتمثلت تلك النصائح في الآتي:

1- تدريب الطفل للعمل على إصلاح الأخطاء التي يرتكبها، «علميه لما يغلط إنه يقدر يصلح غلطه».

2- عدم التفريق بين طابع كل من أطفالك، «متقوليش على واحد شقي والتاني هادي».

3- البحث معهم عن حلول إيجابية فيما بعد كي لا يكرروا الخطأ مرتين.

4- عدم التدخل للتحكيم بين أطفالك.

5- عدم وصم الطفل بأنه مفتعل للمشكلات بشكل دائم.

6- ترك الصغار لحل مشكلاتهم بمفردهم.