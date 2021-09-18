جريئة وساحرة.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل الموريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

انطلق أمس حفل الموريكس ٢٠٢١ تحت عنوان "الأمل رغم الألم" لبيروت، وتوافد عدد كبير من المشاهير من الوطن العربي على السجادة الحمراء.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في حفل الموريكس.

نادين نسيب نجيم:

طلت النجمة نادين نجيم بفستان فضي بقصة الكاب مطرزا بالكامل بالفصوص اللامعة مع حزام خصر باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ماغي بو غصن:

ارتدت النجمة ماغي بو غصن فستانا بقصة الأوف شولدر باللون الأزرق مطرز بالكامل، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رحمة رياض:

اختارت الفنانة رحمة رياض فستان كت باللون الذهبي منفوش، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

ديمة قندلفت:

ظهرت النجمة ديمة قندلفت بفستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

دانييلا رحمة:

ارتدت دانييلا رحمة بفستان باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نادية الجندي:

تألقت الفنانة نادية الجندي بفستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

بوسي شلبي:

كما طلت الإعلامية بوسي شلبي فستان باللون البينك، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أروى:

وظهرت الإعلامية أروى بفستان كت باللوني الأحمر والوردي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.