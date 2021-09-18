7 أسباب وراء الشعور بالدوخة أثناء الوقوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يشعر بعض الأشخاص بالدوخة أثناء الوقوف، ويحدث ذلك عندما لا يحصل الدماغ على ما يكفي من الدم أو الأكسجين أو الجلوكوز ليعمل بشكل صحيح، حتى ولو للحظات.

ويوضح موقعا "mayoclinic" و"geisinger"، أسباب الشعور بالدوخة أثناء الوقوف

- هبوط ضغط الدم الانتصابي:

يُسمى أيضًا انخفاض ضغط الدم الوضعي، وهو اندفاع الرأس الذي تشعر به أحيانًا عند الوقوف، ويمكن أن يحدث لأي شخص ويميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان إذا كنت تتناول بعض الأدوية ومع تقدمك في العمر.

- عدم انتظام ضربات القلب:

تحدث هذه الحالة (المعروفة أيضًا باسم معدل ضربات القلب غير الطبيعي) عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو بطريقة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في تدفق الدم إلى الدماغ.

- الأدوية:

يمكن أن تؤثر الأدوية الموصوفة للألم وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم على نظام الدورة الدموية، مما يتسبب لك في الشعور بالدوار، لذا إذا حدث ذلك كثيرًا، تحدث إلى طبيبك حول تعديل جرعتك.

- الجفاف:

عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يسبب الغثيان والضعف والدوخة وانخفاض ضغط الدم والإغماء، ولكن إعادة الترطيب ستخفف الأعراض بسرعة.

- فقر الدم:

فقر الدم هو نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين في الدم، والذي يحمل الأكسجين إلى أعضائك بما في ذلك الدماغ، ويعد التعب هو السمة المميزة لفقر الدم، ولكنه قد يسبب لك أيضًا الشعور بالإغماء والدوار.

- الاعتلال العصبي اللاإرادي:

هذا المرض العصبي يعطل الإشارات الكهربائية بين الدماغ والقلب والأوعية الدموية والغدد العرقية، ويأتي الشعور بالإغماء من تأثيره على معدل ضربات القلب وضغط الدم.

- نوبات التوتر والذعر

هل تعرضت لهجوم قلق؟ من المحتمل أنك تتنفس بسرعة أكبر وبعمق أكبر، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الدوار والدوخة.