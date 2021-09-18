لايف ستايل

6 أعراض غير واضحة على طفلك تعني حاجته لزيارة الطبيب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر مرض الطفل تجربة صعبة على الوالدين، ويمكن تجنب العديد من المشاكل إذا تم التعرف على الأعراض في الوقت المناسب.

لذا نستعرض لكم أهم 6 علامات وأعراض مهمة لا يجب تجاهلها تدل على سوء صحة الطفل، وأن من الضروري الذهاب للطبيب المختص، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

1. بقع غير منتظمة:

إذا ظهرت بقعة غير متماثلة أو غير منتظمة اللون أو كبيرة (أكثر من 6 مم) على الجسم، أو بدأت شامة موجودة في النمو، فهذه علامات تدل على أن طفلك يجب أن يذهب للطبيب المختص.

2. تساقط الشعر:

مصدر هذه المشكلة مخفي داخل الجسم، ربما يكون السبب هو نقص الفيتامينات، لكن لمعرفة السبب الحقيقي، من الضروري رؤية طبيب أطفال.

3. تقلبات المزاج والسلوك:

يعد الانخفاض المفاجئ في الشهية أو مشاكل النوم أو قلة الحركة من الأسباب المهمة لرؤية الطبيب.

4. انخفاض السمع:

إذا كان الطفل لا يستجيب عندما تناديه بالاسم، فمن المحتمل أنه يعاني من مشاكل في السمع، لذا يجب فحص ذلك مع الطبيب.

5. العطش المستمر:

قد تكون طلبات الشرب المتكررة على ما يبدو علامة على بعض المشاكل الخطيرة، وفي هذه الحالة عليك الذهاب للطبيب.

6. الشخير بصوت عال:

الشخير الهادئ ليس علامة خطيرة، ومع ذلك يشير الشخير بصوت عالٍ إلى بعض مشاكل التنفس، ومن الخطر تجاهل هذه الأعراض لأنها قد تكون علامة على الإصابة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا