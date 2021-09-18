6 أعراض غير واضحة على طفلك تعني حاجته لزيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر مرض الطفل تجربة صعبة على الوالدين، ويمكن تجنب العديد من المشاكل إذا تم التعرف على الأعراض في الوقت المناسب.

لذا نستعرض لكم أهم 6 علامات وأعراض مهمة لا يجب تجاهلها تدل على سوء صحة الطفل، وأن من الضروري الذهاب للطبيب المختص، وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

1. بقع غير منتظمة:

إذا ظهرت بقعة غير متماثلة أو غير منتظمة اللون أو كبيرة (أكثر من 6 مم) على الجسم، أو بدأت شامة موجودة في النمو، فهذه علامات تدل على أن طفلك يجب أن يذهب للطبيب المختص.

2. تساقط الشعر:

مصدر هذه المشكلة مخفي داخل الجسم، ربما يكون السبب هو نقص الفيتامينات، لكن لمعرفة السبب الحقيقي، من الضروري رؤية طبيب أطفال.

3. تقلبات المزاج والسلوك:

يعد الانخفاض المفاجئ في الشهية أو مشاكل النوم أو قلة الحركة من الأسباب المهمة لرؤية الطبيب.

4. انخفاض السمع:

إذا كان الطفل لا يستجيب عندما تناديه بالاسم، فمن المحتمل أنه يعاني من مشاكل في السمع، لذا يجب فحص ذلك مع الطبيب.

5. العطش المستمر:

قد تكون طلبات الشرب المتكررة على ما يبدو علامة على بعض المشاكل الخطيرة، وفي هذه الحالة عليك الذهاب للطبيب.

6. الشخير بصوت عال:

الشخير الهادئ ليس علامة خطيرة، ومع ذلك يشير الشخير بصوت عالٍ إلى بعض مشاكل التنفس، ومن الخطر تجاهل هذه الأعراض لأنها قد تكون علامة على الإصابة.