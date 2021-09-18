بروتين عالي الجودة.. طبيب يوضح القيمة الغذائية للبيض وأهميته للأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يدخل البيض في العديد من الأطعمة لكن يثار من حوله بين الحين والآخر كثير من الأقاويل بل أصبح البيض بديل سيئ السمعة، بسبب محتواه العالي من الكوليسترول الذي يضر بالقلب والشرايين حتى وصل الأمر عند البعض بالامتناع عنه نهائيا، فما حقيقة المسألة؟ وما القيمة الغذائية التي تحتويها البيضة الواحدة؟

الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، يفند ما أثير حول البيض قائلا إنه دعامة أساسية في النظام الغذائي، ليس فقط لتناول الإفطار ولكن لإطعام الأطفال شديدي المراس، مشيرا إلى أنه لعدة عقود مضت كان للبيض سمعة سيئة إلى حد ما، بسبب محتواه العالي من الكوليسترول، حيث اعتبرت البيضة خبيثة وضارة وعبر سنوات مضت كان الكثير منا يتجنب البيض، أو يأكل بياض البيضة فقط، أو يغامر في عالم بدائل البيض.

وأضاف عبر منشور على حسابه على «فيسبوك»: «في عام 2000، راجعت جمعية القلب الأمريكية (AHA) إرشاداتها الغذائية ومنحت البالغين الأصحاء الضوء الأخضر للاستمتاع بالبيض مرة أخرى، تسمح إرشادات AHA الآن، بتناول بيضة يوميًا للبالغين الأصحاء، بينما لا تزال تنصح بحد إجمالي يومي، من الكوليسترول يبلغ 300 مجم».

وأشار شعبان إلى أنه ينشأ الجدل حول البيض، بسبب محتواه من الكوليسترول، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 213 مجم من الكوليسترول، وهو ما يمثل ثلثي الحد اليومي المسموح به، متابعا: «عندما علم العلماء أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مرتبط بأمراض القلب، أصبحت الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول موضع شك منطقيًا».

وتابع: «ولكن بعد 25 عامًا من الدراسة، غدا من الجلي أن الكوليسترول الموجود في الطعام، ليس السبب في ارتفاع الكولسترول في دم الشخص المصاب بالكوليسترول فالدهون المشبعة لها التأثير الأكبر على نسبة الكوليسترول في الدم، وتعتبر السمن الصناعي والزيوت المهدرجة أخطر مصدر للدهون المشبعة، والتي تساهم في زيادة الكولسترول الضار منخفض الكثافة».

القيمة الغذائية للبيضة الواحدة

وعن القيمة الغذائية للبيض، قال: «إذن دعونا نأكل البيض، بناء على قواعد علمية رصينة، يمكننا مرة أخرى الاستمتاع بالبيض المغذي، بشكل رائع، إلى جانب الحليب، يحتوي البيض على أعلى قيمة بيولوجية، (أو المعيار الذهبي) للبروتين. تحتوي البيضة الواحدة على 75 سعر حراري فقط، ولكن 7 جرامات من البروتين عالي الجودة، و5 جرامات من الدهون، و1.6 جرام من الدهون المشبعة، إلى جانب الحديد والفيتامينات والمعادن والكاروتينات».

وأوضح أنه تعتبر البيضة من أهم العناصر الغذائية، مثل اللوتين والزياكسانثين التي تقاوم الأمراض، حيث تقلل هذه الكاروتينات من خطر تآكل قاع العين المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن، ويمكنها تعزيز نمو المخ والذاكرة، وتعزيز الهيموجلوبين ومكافحة الأنيميا.