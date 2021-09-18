6 مخاطر لاستخدام الهاتف المحمول داخل الحمام.. طبيبة توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يميل البعض إلى اصطحاب الهاتف المحمول إلى دورة المياه دون إدراك خطورة ذلك على الصحة العامة، ومن خطورة اصطحابة إلى الحمام كما ذكره موقع times of india.

خطورة استخدام الهاتف المحمول في دورة المياه

الجراثيم

يؤدي اصطحاب الهاتف المحمول إلى دورة المياه إلى تعرض الهاتف للجراثيم مثل السالمونيلا، مما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

البواسير

أوضحت الطبيبة بوجا مخيخا، استشاري الجهاز الهضمي، أن اصطحاب الهاتف إلى الحمام يزيد خطر الإصابة بالبواسير مما يسبب ضغطا على المستقيم وهذا بدوره يؤدي إلى الإصابة بالبواسير.

الجهاز الهضمي

يؤدي استخدام الهاتف داخل الحمام إلى مشاكل الجهاز الهضمي بسبب الجلوس في الحمام لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي.

الأمراض المناعية

عند لمس الهواتف أثناء التواجد في دورات المياه يزيد من خطر تراكم الجراثيم، حيث أثبتت الدراسة التي أجريت في كلية لندن للصحة والطب، قام الباحثون باختيار 390 هاتفا محمولا لقياس مستوى البكتيريا، أظهرت الدراسة أن 92% من الهواتف التي أخذت منها عينات تراكمت عليها نسبة عالية من البكتيريا.

مشاكل العين

يسبب اصطحاب الهاتف إلى دورة المياه لمشاكل في العين، حيث أن التحديق في الجهاز لفترة طويلة يتسبب في مشاكل في الرؤية في وقت لاحق، كما أن شاشات المحمول أصغر من شاشات الكمبيوتر مما يتسبب في ضغط وإجهاد للعين، ووفقا لمركز الصحة أن أكثر من 70% من الأمريكيين لا يعرفون أنهم معرضون للإصابة بمشكلات في العين.

زيادة مستوى الإجهاد

يتسبب في زيادة مستويات الإجهاد والتوتر، بسبب الرنين المستمر واهتزاز الإشعارات، ويتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في النوم مما يؤدى إلى الإجهاد، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، فيسبب الإصابة بمشكلات عقلية على المدى الطويل.