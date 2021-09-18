تعرفِ على أسباب عدم تعبير الرجال عن مشكلاتهم وكيفية دعمهم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يُعرف عن الرجال أنهم لا يقدمون على الشكوى بشكل دائم على النقيض لما يقمن به السيدات، إذ أن الكثير منهم لا يفضلون التعبير عن مشاعرهم السلبية، وما يمرون به من مشكلات سواء نفسية أو اجتماعية.

لماذا لا يعبر الرجال عن مشكلاتهم؟

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ الطب النفسي للأطفال، واستشاري العلاقات الأسرية، خلال لقائه بإحدى حلقات «جروب الماميز»، المعروض على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أسباب تجنب نخبة كبيرة من الرجال، التعبير عن مشكلاتهم ومشاعرهم السلبية، وهي:

1- طبيعة اختلاف مجتمع الرجال عن مجتمع النساء.

2- عند تحدث الرجل عن مشكلة ما، عادة ما يلقى حلولًا مباشرة لأزمته، ولا يحصل على الدعم النفسي الذي يحتاجه خلال موقفه العصيب.

3- قلة الدعم النفسي الموجه للرجل عن الأنثى.

كيفية تقديم الدعم للرجال عند مواجهة الأزمات

وقال أستاذ الطب النفسي للأطفال، واستشاري العلاقات الأسرية، إنه يمكن تقديم الدعم النفسي للرجال عند مواجهة الأزمات المختلفة، من خلال:

1- دعمهم النفسي بشكل جيد، «نقولهم إننا مقدرين الأزمة، وحاسين بمشاعركوا».

2- امتلاك أدبيات تقديم الدعم المناسب للرجل.

3- كيفية احتواء الرجل بشكل جيد، كي أساعده على الحديث.

كتالوج للسيدات للتعامل مع الرجل العصبي

1- حال عدم شعوره بالأمان والاحتياج، يجب على الزوجة مساعدته في تخفيف حدة هذا الشعور.

2- البحث عن ما يحتاجه.

3- احتواء الرجل وعدم تقديم الإهانات إليه أمام المحيطين به في مقدمتهم الأطفال.

4- تجنب فعل ما يثير غضبه بسهولة.

5- عدم الجدال المستمر خلال النقاش الزوجي.

6- تجنب حدوث مشادة كلامية عند النقاشات المختلفة.

7- اختيار التوقيت الصحيح للمناقشات، وعرض الآراء الشخصية.