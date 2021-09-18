سلاح ذو حدين.. تعرف على فوائد النسيان وأسباب حدوثه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من التعرض للنسيان في بعض المواقف التي قد تسبب لهم مشكلات أو أزمات خاصة، أو تضعهم في مواقف محرجة، كنسيان بعض المواعيد والممتلكات الخاصة، وغيرها من المواقف المختلفة.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يكشف خلال حديثه لـ«هن»، عن أسباب حدوث لحظات النسيان، للعديد من الأشخاص، موضحًا أن النسيان المفيد لابد من حدوثه أحيانًا، إذ تساهم كل من الذاكرة والنسيان في استمرار الحياة، فهما مهمين للأداء السليم للدماغ.

فوائد النسيان

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن النسيان سلاح ذو حدين، فهو له مجموعة من الفوائد المتعددة للإنسان أيضًا عند حدوثه، وهي:

1- النسيان جزء من عملية الحفظ.

2- يساعد على التخلص من المعلومات القديمة غير المستخدمة، والتجارب المؤلمة، والصدمات الموجعة.

3- للنسيان آلية وقائية تساعد على تحسين الصحة العقلية.

4- يساعد النسيان على الحياة والحلم بمستقبل أفضل، ونبذ الماضي بأخطائه وآلامه.

أسباب حدوث النسيان

1- غياب الاستقرار الأسري، يمكن أن يسبب التوتر أو القلق أو الاكتئاب والنسيان وصعوبة التركيز.

2- نقص فيتامين «ب 12» وحمض الفوليك، و فيتامينات «ب1» و«ب2»، و«ب3»، و«سي».

3- نقص الحديد يقلل من التركيز والهمة ويسبب الكسل.

4- نقص الكالسيوم يقلل من كفاءة الأعصاب.

5- نقص اليود يؤخر الأداء العصبي.

6- نقص الزنك يضعف الذاكرة.

7- نقص السيلينيوم يقلل من كفاءة الموصلات العصبية.

8- نقص مضادات الأكسدة يضر المخ والذاكرة.

9- التعرض لمشكلات عاطفية.

10- سوء التغذية.

كيفية علاج النسيان

1- الخضوع لاختبارات تحسن القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات، وهى أحد أفضل الطرق لتحسين عملية التذكر.

2- تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل التوت والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات.

3- الابتعاد عن تناول الدهون الضارة والسكريات.

4- اتباع نظام غذاء صحي.

5- ممارسة الرياضة.