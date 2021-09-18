«متكلفيش نفسك».. 9 نصائح قبل تقديم الهدايا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لتقديم الهدايا خطوات وطرق يجب اتباعها قبيل إرسالها للشخص، أيًا ما كانت صلة قرابته، حسبما أوضحت نادين نجم، خبيرة فن الإتيكيت، خلال استضافتها بـ«جروب الماميز»، المعروض عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب».

نصائح عند تقديم الهدايا

وقدمت خبيرة الإتيكيت مجموعة من النصائح، التي ينبغي اتباعها قبيل شراء الهدية المناسبة للشخص، والتي تمثلت في الآتي:

1- التحقق عن طبيعة المناسبة الخاصة بمتلقي الهدية.

2- يجب أن تتماشى الهدية مع ظروفي المادية، «مترهقنيش ماديًا».

3- تكن ملائمة لمتلقيها وتناسب احتياجاته وذوقه الخاص.

4- تكن مناسبة ماديا لمستوى الطرفين.

5- في حال إن كانت المناسبة زيارة عائلية، يفضل شراء علبة من الحلوى.

6- في حال إن كانت الزيارة للمباركة على شراء منزل جديد، يُفضل شراء باقة من الورود أو قطعة من الأثاث.

7- أما إذا كانت التهنئة لمناسبة زفاف، يفضل شراء «تابلوه»، أو إعطاء مبلغ مادي داخل ظرف صغير، وتدوين عبارات لطيفة على غلافه.

8- في حال التخرج وإنهاء الدراسة، يُفضل اختيار هدية لا تتلف على المدى الطويل، «هدية تعيش».

9- عدم المبالغة في ثمن شراء الهدية.

أفكار لهدايا تسعد زوجتك في المناسبات

يمكن للزوج أيضًا البحث عن أفكار، لتقديم هدايا مميزة لإدخال السرور على قلب الزوجة، والتي من بينها:

1- شراء برفان مفضل إليها

يفضلن بعض السيدات، وضع نوع معين من البرفان، اللائي يفضلن استخدامه، ويعتبر شراء البرفان المفضل للزوجة من الهدايا التي تفضل الحصول عليها في المناسبات المختلفة.

دعوة على عشاء رومانسي

ويذكر أن بعض الزوجات يسعدن بالدعوة على العشاء الرومانسي، حيث يعتبر من الهدايا المناسبة لبعض السيدات.

كريمات تجميل البشرة

يمكن تقديمها للسيدات اللائي يفضلن مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.