3 طرق لتحضير الكوكيز في المنزل

القاهرة - سمر حسين - تعد حلوى الكوكيز من الأطباق الشهية التي يحرصن الأمهات على إعدادها داخل المنزل، من حين لآخر، وذلك لإسعاد أطفالهن وأفراد الأسرة، إذ أنها تتمتع بمذاقها الجيد، لذلك نقدم لكِ مجموعة من وصفات تقديم الكوكيز المختلفة داخل المنزل، على طريقة الشيف نرمين هنو، ببرنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي» سفرة.

كوكيز الشوكولاتة الألمانية

مقادير عمل كوكيز الشوكولاتة الألمانية

50 جرام كاكاو بودر

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

½ ملعقة صغيرة ملح

120 جرام زبدة

100 جرام سكر

110 جرام سكر بني

1 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

170 جرام شوكولاتة داكنة

120 جرام بيكان مقطع

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة الألمانية

ثم تضاف المكونات الجافة، ثم تضاف الشوكولاتة، ثم يخلطوا.

ثم تشكل الكوكيز بالآيس كريم سكوب في صاج مبطن بورق زبدة.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، لمدة 20 دقيقة.

ثم تقدم بالهنا.

كوكيز ينسون

طريقة تحضير كوكيز ينسون

مقادير عمل كوكيز ينسون

5 بيضات

260 جرام سكر بودرة

5 جرام فانيليا

80 مل زيت

25 جرام ينسون

25 جرام سكر

25 جرام سمسم

800 جرام دقيق

10 جرام بيكنج باودر

طريقة تحضير كوكيز ينسون

اخلطي البيض مع السكر البودرة والفانيليا.

ضيفي الزيت واستمري في التقليب.

اخلطي الدقيق مع الينسون والبيكنج باودر والشمر والسمسم.

اخلطي المكونات كلها حتى تتكون العجين وتترك لفترة.

افردي العجين على سطح مستوى ثم تقطع اشكال بواسطة القطاعات وترص على صينية الفرن، وتخبز على درجة حرارة 180 لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وزينيها حسب الرغبة ثم تقدم بالهنا.

كوكيز بالكاسترد والزبدة

مقادير عمل كوكيز بالكاسترد والزبدة

200 جرام زبدة ​

1 كوب سكر بودرة

1 كوب كاسترد بودرة

1 بيضة

2 ونصف كوب دقيق

نصف ملعقة فانيلا

طريقة تحضير كوكيز بالكاسترد والزبدة

في العجانة تخفق الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض مع الفانيلا.

ثم يضاف الكاسترد والدقيق وتخفق العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة لينة.

تترك حتى ترتاح العجينة لمدة نصف ساعة.

ثم تشكل على شكل كرات وتشكل بالشوكة أو يمكن فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات.

ثم تدخل الفرن على ورق زبدة لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج ويقدم.