فيفي عبده تكشف لـ «هن» سر تصريحاتها المثيرة للجدل: هي بتيجي كده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الفترة والأخرى تخرج علينا الفنانة والراقصة فيفي عبده، بتصرحات نارية خلال تواجدها بالبرامج التلفزيونية، تصريحات حول الزواج، والإنجاب، والتربية، والدين والرقص والتعليم، لا تترك مجال إلا وتطرقت له، ولا يمكن الخروج من إجاباتها بدون تصريح صادم يعرضها إما للسخرية أو الانتقادات.

هل تبحث فيفي عبده عن التريند؟

نفت الفنانة في تصريحاتها لـ «هُن»، اتهامات البعض لها بكونها تبحث عن الشهرة، قائلة: «إيه التريند ده، وهشتهر فين يعني، أنا مقصدش حاجة زي دي».

سر تصريحات فيفي عبده المثيرة للجدل

وعن سبب تصريحات الجريئة والمثيرة للجدل، أشارت الفنانة الشهيرة، إلأى أن الأمر نابع من شخصيتها التلقائية: «أنا مش ببقى عارفة الاسئلة، بتفاجئ على الهواء، وبرد بطبيعتي مقصدش أي حاجة، ولا إني أعمل تصريح جريئ ولا مثير، هي بتيجي كده لأن برد بصراحة».

فيفي عبده توضح لـ «هن» سر عدم ظهور علامات تقدم العمر عليها

وكانت الفنانة فيفي عبده ردت على التساؤلات بشأن حفاظها على قوامها وملامحها دون ظهور علامات تقدم العمر، قائلة: «تجارتي مع الله ورضاه عني هما السبب، بيخليني حلوة والناس تشوفني حلوة، واللي جوة بيبان برة، وأنا بعمل أعمال خير ميعرفش عنها العبد، لكن ربنا عالم بيها، وأكيد رضاه عليا هو اللي موصلني لده».

ورفضت الفنانة الكشف عن تفاصيل الأعمال الخيرية والتبرعات التي تقوم بها: «إيدك لازم متعرفش إيديك التانية إدت إيه، ولا اتبرعت بكام، دي حاجة بينك وبين ربنا لازم العبد ميعرفهاش».

لغاية ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها

وكانت الفنانة فيفي عبده أثارت الجدل بتصريحها حول ما أفهمته والدتها لها بإن الناس ينجبون من رُكبتيهم، قائلة: «لغاية ما إتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها»، لافتة إلى أن والدتها أفهمتها كل التفاصيل فيما بعد، ولكنها لم تفعل ذلك مع بناتها فيما بعد، خاصة أن بناتها تعلمن وذهبن إلى المدارس التي فتحت مداركهن.