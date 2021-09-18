"بيعيط طول الليل؟".. إليك 7 نقاط في قدم الطفل الضغط عليها يهدئه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تعرف العديد من الأمهات أنه إذا كان طفلك الصغير مريضًا أو يبكي لسبب غير معروف، فيمكن أن يساعد التدليك الخفيف في تهدئته، فهم حساسون بشكل خاص للمس اللطيف، وهو تحفيز عن طريق الضغط على نقاط في القدمين، والذي يفعل المعجزات لصحته.

تأكدي من اتباع توصيات طبيب الأطفال، وستجدين أن هذه الطريقة تكون إضافة رائعة لروتينك اليومي معه.

ونعرض لكم على النحو التالي أفضل الطرق لتهدئته وتقليل الانزعاج، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- التسنين:

إذا كان طفلك يعاني من التسنين، فدلكي برفق أعلى أصابع قدميه لتسكين الألم، وتقع النقاط التي تتوافق مع الفك العلوي والسفلي والأسنان أسفل مفاصل أصابع القدم، ويعد الضغط عليها علاجًا طبيعيًا لألم التسنين.

2- سيلان الأنف:

يساعد فرك أصابع طفلك في التخلص من الزكام، إذ تقع النقطة الرئيسية التي تتوافق مع الجيوب الأنفية على طرف إصبع القدم الكبير، عن طريق تدليك هذه البقعة بلطف، يمكنك مساعدة طفلك في علاج أعراض البرد وآلام الجيوب الأنفية.

3- ألم في الصدر:

إذا كان يعاني من احتقان الصدر، فحاولي تدليك المنطقة الموجودة أسفل أصابعه الوسطى الثلاثة برفق.

يمكنك الضغط عليه باستخدام الإبهام وتدليكه لأعلى ولأسفل، يمكنك أيضًا محاولة لف أصابع كلتا يديك حول قدمه والضغط برفق على المنطقة بإبهاميك.

4- ألم البطن:

يساعد تدليك الجزء الأوسط من قدم طفلك في علاج التشنجات وعدم الراحة في معدته، ويعتبر الضغط الخفيف على منتصف القدم طريقة طبيعية لتخفيف آلام المعدة.

5- عسر الهضم:

يمكن أن يساعد تدليك القدم اللطيف طفلك في مشاكل الجهاز الهضمي، ويؤدي تطبيق ضغط خفيف على النقطة الواقعة على بعد 4 أصابع من إصبع القدم الكبير إلى تخفيف عسر الهضم وآلام المعدة والغثيان.

6- آلام الغازات:

يكون تدليك قدمي طفلك رائعًا بشكل خاص إذا كانت الغازات قليلة، فيؤدي تحفيز النقطة الواقعة بين أصابع القدم الكبيرة والثانية إلى تخفيف الغثيان والقيء والانتفاخ.

7- الإمساك:

أظهرت دراسة أن تدليك القدم يخفف من الإمساك، افركي كعب الطفل برفق إذا كان يعاني من التهاب في البطن، يرتبط هذا الجزء من القدم بالمعدة ويعمل على تخفيف الألم بشكل طبيعي ومعالجة المشاكل المتعلقة بالإمساك.